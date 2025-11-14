Неговото име е... Номинираха Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"

Румен Спецов бе предложен за особен управител на бургаската рафинерия "Лукойл", стана ясно след свикания от премиера Росен Желязков Съвет по сигурността.

Съветът беше свикан, след като в "Държавен вестник" беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Той касае американските санкции срещу руската компания „Лукойл“, която има активи и в България. Предвижда се разширяване на правомощията на особения управител, който ще бъде назначен от правителството в рафинерията в Бургас.

По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че името на особения управител вече е избрано и ще бъде обявено от премиера. По думите на Борисов лицето, което ще бъде назначено, не е свързано с Делян Пеевски.

Какви правомощия има особеният управител?

Българското правителство ще назначи специален администратор, който отсега нататък ще я ръководи. Той ще може да извършва продажби на акции „след установяване на пазарна оценка“ и след одобрение от правителството, решиха също така българските депутати.

Парламентът прие, че индивидуалните административни актове на министъра на икономиката и индустрията, издавани по реда на този закон подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, освен предвидените изключения.

Депутатите приеха и редакцията, направена от Станислав Анастасов от „ДПС-Ново начало“, че особеният търговски управител може еднолично да прави промени в органите на дружествата на „Лукойл“ и да назначава прокурист (прокуристи) в тях.

Особеният управител не трябва да е съпруг на лице, участващо в управлението или в надзорен орган на лице, опериращо критична инфраструктура, както и на лице, извършващо съхраняване, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход и да няма родство с тях по права линия, по съребрена линия — до шеста, а по сватовство — до трета степен, както и да не се намира с лицето, опериращо критична инфраструктура, както и с лицето, извършващо съхраняване, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход в отношения, които пораждат основателно съмнение за неговото безпристрастие.