Путин превръща класните стаи на осми клас в тренировъчни полигони за армията

Тази есен клас руски първокласници застанаха мирно, докато войник, служил на фронтовата линия в Украйна, проверяваше военните им униформи.

„Проверете си облеклото!“, заповяда военнослужещият. „Катарамите ви трябва да сочат не наляво, не надясно, а право напред.“

Учениците на възраст от 6 до 8 години оправиха яките, завъртяха коланите и преместиха баджовете с имената си на гърдите си. След това се настаниха зад чиновете си за един час изучаване на руски език. Учения от този вид, които се проведоха в Курската област, граничеща с Украйна, и бяха излъчени по руската държавна телевизия, се провеждат в цяла Русия, тъй като Кремъл се намесва в училищата в страната, за да подготви потенциални бойци за бъдещи войни, пише WSJ.

Това е част от драматичната трансформация на руската образователна система,

която набра скорост след анексирането на Крим от Кремъл през 2014 г., но беше ускорена от пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г. С наближаването на четиригодишния юбилей на конфликта, военното обучение и военните теми са включени в учебната програма на руските училища, а бюджетът за такива програми се е увеличил значително, тъй като фокусът се е преместил към най-младите класове.

До осми клас обучението по оръжие, което преди беше извънкласно, сега е задължително. На тийнейджърите се преподава военна дисциплина, военна история и как да сглобяват калашници и да пилотират дронове.

Учебниците по история, които представят Запада като враг на Русия, а Украйна като негов марионетка, скоро ще бъдат въведени в най-младите класове, твърди правителството. Извън класната стая Министерството на отбраната има своя собствена Младежка армия с 1,85 милиона членове на възраст от 8 до 18 години, интегрирани в училищната система.

Кремъл даде сигнал, че войната в Украйна може да продължи години, а анализатори казват, че натискът за военно индоктриниране е насочен отчасти към отглеждането на поколение милитаризирани патриоти, които признават руската държава за върховна власт и безпрекословно ще отговорят на бъдеща покана за борба.

Ключово за кампанията е участието на действащи войници, които сега учат учениците как да боравят с оръжия и да се защитават. В началото на учебната година войници вървяха ръка за ръка с ученици, чиито бащи са загинали в битка.

„Войните се печелят не от генералите, а от учителите“, заяви руският президент Владимир Путин през декември 2023 г., призовавайки войниците да влязат в класните стаи на Русия. Държавна програма сега ускорява процедурата по кандидатстване за учителска работа.

За Путин преработването на руската учебна програма с цел насърчаване на патриотизма и военната служба е отдавнашна амбиция.

След като дойде на власт през 2000 г., руският лидер изрази съжаление за загубата на единство след разпадането на Съветския съюз и заяви, че либералната политика по отношение на младежта води до корумпиране на младите умове.

Путин беше един от милионите съветски ученици, които се присъединиха към младежките движения „Пионери“ и „Комсомол“, които учеха на преданост към комунистическите идеали. Като президент той възроди и съживи мрежа от младежки клубове, за да обучи ново поколение милитаризирани патриоти.

Неговото правителство също увеличи финансирането за така нареченото патриотично образование, фокусирано върху преподаването на основни военни умения и исторически разказ, който измива миналото на Русия.

През 2015 г. много от младежките клубове се обединиха в Младежката армия на Министерството на отбраната с военни униформи и червени берети. Нейните членове стоят на стража по време на исторически церемонии и посещават редовни военни тренировки.

Путин също предприе стъпки, за да постави образователната система под контрола на правителството, като се насочи към училища, които преподаваха различни интерпретации на миналото на Русия. Той твърдеше, че борбата със Запада за душата на Русия е също толкова ожесточена, колкото и борбата за природни ресурси.

Руските училища вече започват седмицата с едночасов урок, озаглавен „Разговори за важни неща“, чиято цел е да разпространява консервативните руски ценности сред децата, според правителствени документи. Учебният материал за деца в предучилищна възраст, според копие, публикувано в руски независими медии, гласи: „Да живееш означава да служиш на родината си“.

От 2024 г. нов урок, озаглавен: „Основи на сигурността и отбраната на родината“, включва обучение за пушката Калашников, картечницата РПК, противотанковия гранатомет РПГ и снайперската пушка Драгунов, както и лекции за психологически операции и „единство на командването“, според документи, публикувани онлайн като ресурс за учители.

Уроците по история се базират на учебници, съавтор на които е Владимир Медински,

главен преговарящ на Русия по въпросите на Украйна. Версията за 11-ти клас описва Украйна като ултранационалистична държава и твърди, без доказателства, че САЩ са открили тайни биолаборатории на украинска територия в навечерието на войната. В нея се казва, че Киев е работил за разработването на ядрени оръжия преди атака срещу Русия с пълната подкрепа на Организацията на Северноатлантическия договор.

Финансирането за „патриотично образование“ се е увеличило от 3,5 милиарда рубли, равняващи се на 42 милиона долара, през 2021 г. до над 50 милиарда рубли, почти 600 милиона долара, през 2024 г., според правителствени статистики. Тази година са заделени още четири милиарда рубли за оборудване на 23 000 училища с модели на калашници, гранати и комплекти за дронове.

Новата учебна програма се преподава и в окупираните части на Украйна, където властите са иззели и унищожили книги на украински език, а жителите казват, че националната история на Украйна е изтрита от учебния план. Родителите, които включват децата си в онлайн уроци, преподавани в други украински градове, рискуват да бъдат арестувани за това.

Извън класната стая публични личности разпространяват послание за саможертва и отдаденост на защитата на Русия.

„Човекът е създаден не за мир, а за война, а руснаците – за победа“, заяви Владимир Соловьов, телевизионен водещ, близък до Путин, пред събрание на млади хора в Москва миналата есен.

Това намира отзвук сред хиляди руски деца, които са загубили близки в Украйна. Властите са преименували училища в чест на мъжете, загинали там. В класните стаи често има „геройски чинове“, украсени с портрети на завършили ученици, загинали във войната.

Но най-спорната промяна е въвеждането на военен етос в сърцето на гражданската класна стая.

За някои интензивната подготовка за военна служба започва в предучилищната възраст, където кадетските класове включват физически упражнения, изпълнявани в униформи в армейски стил. Родителите на някои първокласници, които носят камуфлажни униформи в училище, вече са определили в кой военен университет искат да учат децата им и имат очаквания за това къде в крайна сметка ще служат, според руските държавни медии.

В телевизионния репортаж за военните учения в училището в Курск тази есен, бившият военен, а сега учител Андрей Апурин, каза, че има много работа, за да доведе учениците до необходимото ниво.

Много родители подкрепят промяната. Но други, както и учители и експерти по образование, предупреждават, че индоктринацията рискува да породи шовинистично, безкритично поколение, което ще продължи руската войнственост.

Някои учители, които са отказали да преподават милитаризираната учебна програма, са били подведени под наказателна отговорност.

През юни съд в Москва осъди учителката Наталия Таранушенко на седем години затвор за това, че е разказала на учениците си за зверствата, извършени от руските войски. Към момента на произнасяне на присъдата Таранушенко вече беше напуснала страната.