Протест спря движението на градския транспорт в центъра на София

Протест на сдружение БОЕЦ срещу блокира бул. "Васил Левски" в центъра на София. Спряно е и движението на градския транспорт, съобщава 24 часа.

Протестиращите се събраха още в 15:00 ч. пред централата на ДПС-Ново начало на столичната улица "Врабча". От организаторите обявиха, че дават 3 часа на областната управа на София, направление "Архитектура и градоустройство" и ДНСК да дадат документи с какво основание Пеевски и партията му ползват държавна сграда, както и какво се прави вътре в нея.

От БОЕЦ призоваха протестиращите да се насочат към паметника на Васил Левски на едноименния булевард, което наложи и блокирането му.