Протестиращи се събраха пред централата на ДПС-НН

Протестиращи се събраха пред централата на "ДПС-Ново Начало" на ул. "Врабча" 23 в София и се обявиха против мафията. Събитието е организирано от сдружение БОЕЦ, а на място има засилено полицейско присъствие.

Гражданите носят българското знаме и плакати с послания срещу лидерите на ДПС-Ново начало Делян Пеенски и на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Вчера Пеевски се е свързал с неговите кметовете от Разград и Шумен и е поискал да осигурят по 200 човека, а Кърджали - 400, които да дойдат днес с автобуси. Тъй като това се разбра късно снощи, най-вероятно Бойко Борисов му е казал, че "ще хвърли кърпата" и притеснен днес да няма оставка на правителството се е спрял", каза пред медиите Ивайло Мирчев, депутат от "Продължаваме промяната - Демократична България". Той допълни, че Пеевски търси ескалация.

Внесли сме сигнал до съответните институции за несъответствие между декларираното от Пеевски имущество и това, което фирмите, на които е собственик, декларират като отчети. Разликите са между 100 и 130 млн. лева, каза Божидар Божанов от ПП-ДБ. Той посочи, че прокуратурата, Националната агенция по приходите и Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, макар и до голяма степен да са контролирани от Пеевски, трябва да проверят цифрите.

Наложи се и намеса на полицията, която отведе човек, който нападна един от протестиращите и го удари. Недоволните започнаха да скандират "Не на провокацията".