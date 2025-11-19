Как да се храним здравословно по време на Коледния пост?

Коледните пости започнаха на 15 ноември - прекрасна възможност да обърнем поглед навътре към себе си, да пречистим тялото и да извисим духа.

Това е време за смирение, осъзнатост и подготовка за един от най-светлите християнски празници.

Диетологът проф. Донка Байкова уточни пред "България сутрин", че месото се изключва от менюто на Месни заговезни, но остават рибата, яйцата и млечните продукти.

От 15 ноември изключихме и тях заради Коледния пост - известен още като Рождественски. Той продължава 40 дни - до 24 декември (Бъдни вечер) включително, и е последният пост за годината.

Съществуват и специални дни като Въведение Богородично (21 ноември) и Никулден (6 декември), когато рибата е разрешена без изключение.

По думите на проф. Байкова бременните, кърмещите жени и децата до 7-годишна възраст са рискова група и трябва да се съобрази дали постите са подходящи за тях.

Диетологът подчерта пред Bulgaria ON AIR, че след постите храните, от които сме се ограничавали, трябва да бъдат включени в менюто ни поетапно, а не изведнъж.