Костадинов: Народ който избира своите палачи не е жертва, а съучастник СНИМКИ

1 / 6 / 6

Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов заяви, че резултатът от гласуването на вота на недоверие не е изненадващ. Костадинов се присъедини към насъбралите се протестиращи пред сградата на БНБ.

“Народ, който избира своите палачи, не е жертва, а съучастник, добави Костадинов и посочи, че щом дори в средите, в които искат да свалят правителството, има разединение, няма как да стане.

“Тук не говорим само за сегашното управление, а за един процес, в който българската държава е системно деградирана и унищожавана като държава, посочи Костадинов. В нашата обиколка, в която обикаляме села в страната, виждаме, че страната ни изчезва и умира”, добави той.

"Съединението прави силата" не е куха фраза, каза лидерът на партията. Той добави, че ако тези, които са на другите протести, се присъединят към сегашния, ще има два или три пъти повече хора. И те, и ние искаме реформа в съдебната система, отбеляза Костадинов.

“Може би единственото нещо, което ще изтръгне българският народ от това смъртоносно вцепенение, е само огромна катастрофа или катаклизъм, но не искам да се стига до там, заяви Костадинов. По думите му сегашното управление връща назад историческото развитие на България и "унищожава" страната.

“Консолидацията на Пеевски и Борисов е изключително силна. Вече е много трудно да разберем къде свършва Пеевски и къде започва Борисов, и обратното. Държавата ни потъва от две котви, които днес видяхме в пълния им блясък. Борисов се уплаши, а Пеевски показа изключителната си простащина. Българският народ има два избора. Или застава като един и изразяваме недоволството си, или става пряк участник в убийството на българската държава. За съжаление, управляващите просто ще ни погребат като народ. Нашата страна изчезва, умира тихо", каза пред протестиращите Костадинов.

"Днес парламентът беше блокиран, за да се осигури свободен достъп на Пеевски. Цялата държава се превърна в заложник на един престъпник", посочи Костадинов по случая с днешното влизане на Делян Пеевски в парламента. Искаме оставка на престъпното правителството и нови избори”, заяви още Костадинов

По-рано днес парламентът отхвърли и петия вот на недоверие към кабинета "Желязков". Проектът на решение за гласуване на недоверие на правителството беше подкрепен от 101 депутати, против него бяха 133 народни представители.

Протестът по призив на “Възраждане” се провежда в момента до сградата на Народното. Има засилено полицейско присъствие.