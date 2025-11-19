IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кметът на Костинброд за изгорелите автобуси: Бяха транспортно бижу

Изгорелият училищен автобус е извозвал деца от няколко села

19.11.2025 | 13:43 ч.
Тази нощ пожар пламна в базата на дружество "Общински превози - Костинброд”. Пред БНР кметът на града Трайко Младенов коментира, че са нанесени огромни щети на транспортното дружество. Кметът прогнозира затруднения в превоза и закъснения в някои от курсовете.

По думите му, трябва да се обезпечи транспортът и да се закупуват нови превозни средства. Младенов призова гражданите към търпение, защото "в края на бюджетната година е много трудно да се извадят живи пари".

В следствие на пожара са изгорели пет големи автобуса, два по-малки, един училищен, както и леки коли. За момента се наемат външни транспортни средства. В общината има 6 училища и 4 детски градини, а изгорелият автобус е извозвал деца от няколко села.

“Базата, в която е станал пожарът, е заградена и има видеонаблюдение, уточни кметът на града. "Пожарът се  е разгорял изключително бързо и остро. Ако трябва, ще се подсили и охраната, която и сега не е била слаба”, увери Младенов.

Автобусите са били застраховани и брандирани.

"Наистина невероятно транспортно бижу за общината ни. Отново ще ги вложим тези усилия", каза още кметът на Костинброд. 

