Бензиностанциите на "Лукойл" във Финландия затварят

Финландският оператор на бензиностанции Teboil, собственост на руския петролен гигант "Лукойл" (LKOH.MM), заяви, че се готви да затвори всичките си бензиностанции в страната, тъй като горивото свършва на фона на санкциите на САЩ срещу компанията майка, съобщава агенция Ройтерс.

Teboil има 430 бензиностанции във Финландия, според уебсайта си, или приблизително една пета от 2250-те станции на скандинавската страна, според доклад на индустриална група от 2024 г.

"Доставките на гориво във Финландия не са застрашени, тъй като Teboil не рафинира гориво във Финландия, а дистрибутира основно гориво от финландска рафинерия, собственост на Neste (NESTE.HE)", заяви финландското министерство на икономиката и заетостта в имейл до Ройтерс, добавяйки, че клиентите могат да преминат към други търговци на дребно.

Миналия месец Съединените щати наложиха санкции на "Лукойл" заради войната на Москва в Украйна, което наруши международния бизнес на компанията.

Teboil е първата международна компания, собственост на "Лукойл", която заяви, че ще затвори в резултат на санкциите. На други места "Лукойл" обяви непреодолима сила в ценното си нефтено находище West Qurna 2, след като Ирак спря всички плащания в брой и за суров петрол, докато изпълнител, работещ за "Лукойл", отмени плановете за сондиране за петрол край Румъния, а България се подготви да поеме рафинерия на "Лукойл".

"Станциите ще затварят поетапно, след като запасите от гориво бъдат разпродадени“, заяви финландската компания Teboil в изявление, без да посочва срокове.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп в петък даде разрешение на потенциални купувачи да преговарят с "Лукойл" за закупуване на нейните неруски активи, а Teboil заяви в понеделник, че очаква компанията да продаде веригата.