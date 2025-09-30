Над 3900€ на кв. метър искат за тристаен в центъра на София

Средната цена на тристайните апартаменти в центъра на София е около 3900 евро за кв. метър, показват данни на сайт за обяви за имоти. Средната цена на двустайните в центъра на столицата е малко по-ниска - около 3800 евро за квадрат.

Причината за това е, че повечето хора при покупката на жилище за семейството си искат по-голяма площ и поне три стаи - две спални и всекидневна. Хората, които купуват жилища в центъра на столицата, имат добри финансови възможности и са готови да дадат по-висока цена за апартамент, който отговаря на изискванията им. Затова цените на квадратен метър на тристайните в центъра са по-високи, съобщава "Труд".

Средната цена на квадрат зависи и от това какви имоти има в момента на пазара - точната им локация, качеството на строителството, степента на завършване на сградата и дали има обзавеждане. Затова има квартали, в които средните цени на продаваните двустайни жилища са по-високи от тези на тристайните.

Най-високи са средните цени на тристайните апартаменти в кв. “Изгрев” - над 4700 евро за кв. м. Високи са цените на тристайните и в квартали като “Иван Вазов” (4300 евро за кв. м), “Изток” (3900 евро) и “Лозенец” (3500 евро). Малко са кварталите, в които средните цени на тристайните са около 1600 евро за квадрат.