Максим Генчев проси за филм и от варненския кмет Коцев

Апелът към Пеевски явно не е проработил

30.11.2025 | 07:20 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Режисьорът Максим Генчев се примоли за финансиране за новия си филм "Караджата" и на варненския кмет Благомир Коцев, който излезе на свобода преди дни. Наскоро той отправи апел и към Делян Пеевски, но явно лидерът на ДПС-НН не е откликнал.

Генчев се надява Коцв да активизира своите сподвижници и да подпомогнат филма му, който залежава от три години.

Ето какво написа Генчев в социалните мрежи.

"Открито писмо до Варнеския кмет!

Честита свобода!

Смея да споделя, за да смекча сърцето Ви, че СВОБОДАТА е бълнуването на мъртвите ни юнаци от века на Просвещението. От три години, без резултат, прося дарения за КАРАДЖАТА. За филм-Завет и памет. 

Свързани статии

Молбата ми е свързана с влиятелната Ви намеса с призив към Вашите фенове, събрали за часове 200 000 лв, което е бюджета на злощастните ми усилия да помогнат в битката ми!

НЕ СЪДЕТЕ МЕН, че прося за Караджата, а се гневете на онези , които не дават и стотинка за НАЦИОНАЛНИЯ СТРАДАЛЕЦ!", завършва Генчев.

Коментарите под просията му не са особено ласкави, но пък режисьорът смята да се обърне и към други богати хора в страната. 

Тагове:

максим генчев
