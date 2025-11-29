Европа губи темпо в съперничеството между световните сили

В ускоряващата се надпревара между великите сили, Европа се бори да се справи.

Лидерите на континента отдавна се притесняват, че ще изостанат, тъй като САЩ, Китай и Русия се борят за икономическо, технологично и военно господство.

Сега служителите се опасяват, че са стигнали до тази точка. Настроението им се помрачи през лятото, тъй като Европа остана встрани от опита на САЩ и Китай да пренастроят правилата на световната търговия.

Стана мрачно, когато Белият дом представи план за прекратяване на войната между Русия и Украйна този месец, без да се консултира с европейските лидери. В отговор Европейският съюз (ЕС) изготви контрапредложение, по-приемливо за Украйна, а държавите членки бързат да се превъоръжат, докато блокът търси начини да излезе от институционалната си патова ситуация, пише WSJ.

Промяната ще бъде трудна и ще отнеме време, нещо, което много европейски служители се притесняват, че континентът не е налице.

„В момента се очертават бойни линии за нов световен ред, основан на силата“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в годишното си обръщение към законодателите на ЕС през септември. „Трябва да се появи нова Европа.“

Как да се осъществи тази метаморфоза е въпрос на фокусиране в Европа, където ескалиращият страх сред настоящи и бивши служители е, че структурата и процедурите на ЕС ще го оставят сред най-големите губещи в новата геополитическа йерархия.

Марио Драги, бивш президент на Европейската централна банка (ЕЦБ), който миналата година беше помолен да разработи план за повишаване на конкурентоспособността на Европа, настоява групи държави да провеждат съвместни изследвания и обществени поръчки в областта на отбраната, както и да разработят общи правила, позволяващи на европейските технологични компании да се разрастват бързо. Драги, бивш италиански министър-председател, иска европейските индустриални гиганти да обединят инвестиции в стратегически сектори като полупроводниците, за да помогнат на континента да си възвърне предимството.

Това е подход, който постепенно печели подкрепа

Предприема ли Европа правилните стъпки, за да запази своята значимост в съревнованието между великите сили? Присъединете се към разговора по-долу.

„Мисля, че най-накрая ставаме реалисти“, каза латвийският президент Едгарс Ринкевич . „Не можеш да промениш динамиката, ако нямаш реална власт – било то политическа, военна или дипломатическа.“

За Германия, дългогодишният двигател на растежа на Европа, глобалните промени разместиха основните опори на икономическия ѝ успех: евтиният газ от Русия, процъфтяващите експортни пазари в Китай и американският отбранителен чадър.

В отговор Берлин облекчи спирачката си за дълга, което му позволи да вложи 500 милиарда евро, еквивалентни на около 580 милиарда долара, в десетгодишна програма за превъоръжаване.

"Превъоръжена Германия, комбинирана с подсилените армии на Полша, скандинавските и балтийските държави, и допълнителния слой отбрана, предлаган от Великобритания и Франция, въоръжени с ядрено оръжие, би могла да създаде коалиция, която да овладее руския експанзионизъм, казва Нико Ланге, бивш началник на кабинета на германското министерство на отбраната.

И все пак има много пречки пред мащабната промяна.

Министерствата на отбраната няма лесно да се откажат от контрола върху плановете и обществените поръчки, нито пък големите индустриални играчи в Европа лесно ще преминат от конкуренция към сътрудничество.

Необходимостта от консенсус, която определя 27-членния ЕС, често го оставя безучастен в отговор на ненадеждни участници и бързо променящи се обстоятелства, въпреки че ЕС изненада мнозина с бързия и устойчив отговор на руската инвазия в Украйна.

„Мисля, че сме в най-трудната и опасна ситуация от края на Втората световна война насам“, заяви датският премиер Мете Фредериксен на среща на върха в Копенхаген миналия месец.

През юли ЕС трябваше да приеме неравномерно търговско споразумение със САЩ, което позволи на Вашингтон да наложи 15% мита без обратен ефект.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп игнорира европейските призиви за оказване на натиск върху Москва и постла червен килим за руския си колега Владимир Путин на среща на върха в Аляска през август. „Това няма общо с Европа, Европа не ми казва какво да правя“, каза Тръмп по пътя към срещата на върха. След това ги отстрани от изготвянето на плана си за прекратяване на огъня в Украйна.

Търговският сблъсък между Вашингтон и Пекин заплаши достъпа на Запада до редкоземни елементи,

които са от решаващо значение за отбраната и зеления преход на Европа. Когато среща между китайския лидер Си Дзинпин и Тръмп доведе до временно примирие, тя показа на европейските представители, че континентът не е господар на собствената си съдба.

През 2017 г. френският президент Еманюел Макрон призова ЕС да засили военната, икономическата и индустриалната си независимост. Миналата година, в последваща реч, Макрон предупреди, че европейският проект може да умре.

Пиер Вимон, бивш висш дипломат от ЕС и Франция, работещ понастоящем в Carnegie Europe, заяви, че институциите на ЕС изпитват затруднения, но че в столиците няма голяма воля да се прекарат години в спорове за бъдещата структура на блока.

Над всичко това се извисява затягащата се позиция на САЩ спрямо Европа. Тръмп принуди европейските членове на НАТО да плащат повече за своята отбрана и тази на Украйна. ЕС си е поставил цел за превъоръжаване до 2030 г. Тази година регионът е планирал да похарчи над 560 милиарда долара за отбрана, според анализатори от Bernstein, двойно повече от харченето преди десетилетие.

Въпреки това европейците остават нервни относно лоялността на Тръмп към Организацията на Северноатлантическия договор. Неговите алчни коментари за Гренландия , автономна датска територия, задълбочиха опасенията.

Европа винаги е вярвала, че достъпът до богатия ѝ единен пазар ѝ дава истинско търговско влияние. Но търговските преговори с Вашингтон през юли провалиха това убеждение, показвайки, че САЩ ще използват лост за сигурност над Европа, за да спечелят търговски сблъсък.

Европа се стреми да избегне конфронтация с Китай

Но Пекин продължава да залива Европа с евтин внос, тъй като собствената му икономика се забавя, а технологичното предимство и масовият пазар на Китай му дават преднина пред европейската конкуренция в индустрии като електрическите превозни средства, което води до значителни загуби на работни места в Германия.

Вашингтон се колебаеше между това да окаже натиск върху Европа да наложи мита на Китай и да сключи собствени сделки с Пекин.

„Идните години ще покажат дали Европа ще остане независима икономическа сила, или ще се превърнем в пешка на големите икономически центрове в Азия или Америка“, заяви миналия месец германският канцлер Фридрих Мерц.

Когато Жозеп Борел стана ръководител на външната политика на ЕС през 2019 г., той получи разузнавателен документ, в който бяха изброени заплахите. В него се посочва рискът Русия да нахлуе в Украйна, да избухне ново насилие между палестинци и израелци и миграционните потоци да се увеличат. Предупреждаваше се за търговски напрежение между Китай и Европа, както и между Европа и САЩ.

За Борел, който се оттегли миналата година, това оправда по-ранното му предупреждение, че Европа „трябва да се научи да говори езика на силата“.