Кризата в Плевен: Проблем, трупан с години, не може да се реши с епизодични действия

Тежката водна криза в Плевен продължава, а премиер и министри бяха на терен в търсене на ефективни мерки за справяне със ситуацията.

Председателят на сдружение "Българска асоциация по водите" Иван Иванов коментира, че проблемът е неглижиран от години. “Неглижирахме необходимостта да се правят инвестиции и да се управлява водният сектор по съвременен начин. И природата допринесе за това със засушаването през последните години. През годините политиците, от които се изискваше да вземат мерки, неглижираха проблема", коментира Иван Иванов в предаването "България сутрин".

Според него някои общини са ощетени, защото няма как да вземат средства. Иванов добави, че самоцелни реформи не трябва да се правят. “Не мога да си представя, че във всяка община ще има отделен ВиК оператор", добави експертът.

Според Иванов реално дебат и стратегия няма. “Не се свикват всички заинтересовани страни да седнат на масата и да се вземе решение. Това трябва да е въпрос и на стратегия”.

Пред Bulgaria ON AIR председателят на сдружение "Българска асоциация по водите" призна, че го притеснява въвеждането на нов тарифен модел. "Не се дава достатъчен хоризонт, за да се предприемат съответните стъпки. Въвежда се т.нар. твърда компонента. Това не означава допълнителна цена, а преразпределяне на разходите. Тези, които имат повече имоти, ще поемат по-голяма част от разходите", обясни Иванов и подчерта, че Европа иска да нямаме финансово неустойчиви ВиК оператори.

Как ще компенсираме загубите по водопреносната мрежа

"Работи се хаотично, въпреки че ВиК операторите знаят кои са им най-критичните участъци. Координацията трябва да се подобри. Има средства, но много бавно се усвояват", смята Иванов.

Той коментира и кризата с безводието в Плевен, като заяви, че не може да се реши проблем, трупан с годините, с епизодични действия в рамките на две седмици.

"Спокойно можем да кажем, че до края на годината няма да има режим в Плевен", прогнозира Иванов.

Гледайте видеото с целия разговор.