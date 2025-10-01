Арестуваните ДАИ-джии: Даваха ни подкуп, ние отказахме, и ни натопиха

Двамата държавни служители, които изнудиха шофьорите на Роби Уилямс, остават за постоянно в ареста. Това постанови без никакви церемонии и юридически увъртания Софийският градски съд.

Двамата служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" Георги Георгиев и Борис Борисов бяха задържани миналия четвъртък, след като прибрали от двама британци и един нидерландец 300 евро и 400 лева рушвети. Чужденците карали ТИР-овете с техника за концерта на Роби Уилямс.

На входа на София при мотел "Църна маца" на магистрала "Тракия" Георгиев и Борисов спирали камионите и разправяли, че са полицаи. Те заплашвали тираджиите, че ако не дадат подкупи, ще бъдат пратени зад решетките за една нощ, ще задържат и товара им, за да не може да стигне до стадион "Васил Левски".

Отначало униформените хубостници написали на прашния капак на патрулния си автомобил колко пари искат, но понеже финикийският език не бил ясен на изнудваните шофьори, Георгиев и Борисов използвали "Гугъл преводач". Най-приятният момент в цялата история е, че двама бритнаци теглили по една майна на българския контролен орган и си заминали, без да им дадат нищо.

"Обвинението срещу нас е малко превишено и скалъпено!", каза в свое оправдание Георгиев. А Борисов пък добави, че имал съмнение, че единият тираджия е дрогиран, като че ли задачата му на "Църна маца" е била да се прави на полеви наркотест на КАТ.

Преди да чуят решението на съда, че остават в ареста, служителите на ДАИ изкараха виновни шофьорите. В съдебната зала един от задържаните служители обясни, че тримата шофьори са направили няколко нарушения, а даиджиите са им казали, че "този път ще направят компромис и ще ги пуснат". Според разказа на служителите на "Автомобилна администрация" шофьорите искали да им дадат подкуп, но те отказали, а после явно в яда си са пуснали сигнал за поискан подкуп, което не било вярно.

"Ние не сме виждали третия свидетел, един от чуждите граждани. Не сме извършили престъпление", каза пред съда Георгиев, цитиран от БТА. В последната си дума той допълни, че не е искал и не получавал подкуп никога. "Шофьорите ни предложиха подкуп, ние го отказахме. Ако това е противозаконно, то ние сме виновни", заяви пред съда и Борисов.