Ахмед Доган лаконичен: Не съм добре

15.11.2025 | 17:00 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Колеги, не съм добре. На самото събитие говорих само няколко минути. С тези думи на Ахмед Доган завърши краткото изявление на новото ръководство на АПС след учредителната конференция на партията, предаде БГНЕС.

Партията на Доган беше официално учредена. Той бе избран за председател с оперативни функции на формацията "Алианс за права и свободи".

Централното оперативно бюро ще бъде със състав 17 души с ръководител Доган. Съпредседатели ще бъдат Танер Али, Димитър Николов, Хаири Съдъков, Самир Али.

До септември догодина ще се проведе първата официална конференция на АПС.

ахмед доган апс
