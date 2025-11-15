След украинска атака: Русия временно спира износа на петрол от Новоросийск

Русия временно спира приблизително 2% от световните си доставки на петрол след украински удар по едно от основните ѝ съоръжения в югозападния пристанищен град Новоросийск в Краснодарски край в петък, според множество руски официални лица и Telegram канали.

Атаката, която засегна петролния терминал Шесхарис и предизвика пожари, според официални лица, служи като крайна точка за тръбопроводите. Тя предизвика голям пожар на обекта, който сега е потушен, което доведе до спиране на износа от 2,2 милиона барела на ден, според Ройтерс, позовавайки се на източници от индустрията.

Украинските удари многократно са били насочени към Новоросийск, тъй като той действа като ключов център за логистичната и енергийна инфраструктура на Русия в Черно море.

Руските петролни рафинерии и нефтохимически съоръжения се считат за легитимни военни цели от Киев, тъй като те помагат за финансирането на войната на Русия срещу Украйна.

Оперативният щаб на Краснодарския край съобщи, че петролният терминал е бил ударен, като са повредени няколко крайбрежни съоръжения.

Съобщава се, че граждански кораб, разположен в пристанището, е бил ударен при масовата атака, като са ранени трима членове на екипажа, съобщи местната медия РИА Новости.

Андрий Коваленко, ръководител на украинския Център за противодействие на дезинформацията, коментира инцидента в социалните мрежи. "Това е петролният терминал в Новоросийск след удара“, написа той в Telegram и добави: "Междувременно Русия нанася удари по жилищни сгради и енергийна инфраструктура.“

"За първи път от началото на войната тази година е регистриран забележим спад в производството и рафинирането на петрол в Русия“, добавяйки: „Приходите от петрол и газ в руския бюджет намаляват и до края на тази година Русия ще е загубила най-малко 37 милиарда щатски долара от бюджетни приходи от петрол и газ", написа през седмицата украинският президент Володимир Зеленски.

Последният удар срещу Новоросийск дойде, когато Русия изстреля вълни от дронове и ракети към Киев при масивна нощна атака, при която загинаха най-малко шестима души, 14 бяха ранени и няколко жилищни сгради бяха подпалени.