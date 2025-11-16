Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Популярната астроложка Светлана Тилкова-Алена почина на 70-годишна възраст, съобщава bTV.

Светлана е автор на повече от 280 000 хороскопа, като всеки ден в продължение на 25 години водеше редовна рубрика за хороскопи в телевизията.

Родена на 26 януари 1955 г. в София. Завършила е 91 Немска езикова гимназия през 1974 г. и след това Висшия икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Международни икономически отношения“.

Твърди, че е виждала „незримия свят“ още от детството, което е формирало нейния интерес към астрология и нумерология.

През 1977 г. започва да изучава астрология – в този свят я въвежда възрастен астролог в Япония.

В периода между 1977 и 1993 г. посещава Тибет, където изучава медитация и левитация по ръководството на духовни учители. При престоя си там получава духовното си име Алена, с което става популярна по-късно.

Нейното списание „Кармичният кръг“ излиза за първи път на 26 януари 2001 г. Издала е 91 книги, като сред най-известните от тях са „Буквар на душата“, „Настоящето е само ден“ и „Уроци по Карма“.

Най-новите ѝ коледни книги предстои да излязат от печатницата.

Поклон пред паметта й!