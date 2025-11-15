1 / 4 / 4

Форумът "БРИКС и сътрудничеството в Европа през предизвикателства" се провежда от 13 до 16 ноември в Сочи. На него участва делегация, водена от лидера на “Възраждане” Костадин Костадинов, Ангел Георгиев - народен представител от ПГ на “Възраждане” и евродепутатите Рада Лайкова и Петър Волгин.

Това е и най-голямата делегация на форума, съставена от четирима официални представители.

Вчера делегацията на "Възраждане" участва в дискусията "Размяна на мнения за текущата международна ситуация в Европа" със заместник-председателя на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.

На срещата имаше представители само на Русия и ЕС. От руска страна беше Медведев заедно с цялото ръководство на партия “Единна Русия”. От Европа - България (депутати и евродепутати), Словакия (депутати и евродепутати), Гърция (депутат), Унгария (депутат), Люксембург (евродепутат), Германия (депутати и евродепутати), Румъния (евродепутат), Франция (Пиер Дьо Гол, внук на ген. Дьо Гол), Сърбия (депутат), Чехия (евродепутат).

Разговорът продължи повече от 2 часа, като след него имаше кратки двустранни разговори с Медведев. Представителите на “Възраждане” разговаряха с него за “Лукойл”. Медведев подчерта, че на конфискацията на руски държавни активи те ще реагират с конфискацията на всички активи (независимо дали държавни или частни) на съответната държава-конфискатор в Русия. Що се отнася до “Лукойл”, тъй като е частна компания, той заяви, че тя със сигурност ще търси правата си в съда.

“За мен изводът е, че Русия оставя вратата отворена към България с това внимание, което ни оказва на нас. Но развитието на нашите двустранни отношения ще зависи изцяло от нас. В момента 95% от търговията на Русия е със страните от БРИКС и глобалния юг и продължава да се развива и задълбочава. ЕС няма друг избор освен да развива сътрудничеството си с Русия. Вместо това той се готви за война с нея, което е пълна лудост. След такава война Европа просто няма да я има на картата. Хубав финал на срещата сложи Пиер дьо Гол, който каза, че иска да види Франция, както и всички други страни от ЕС, в БРИКС”, коментира Костадинов след срещата.

Програмата на делегацията ни продължава със среща на формата БРИКС - ЕС. Има представители на управляващите партии в Китай, Индия, Бразилия, Южна Африка, Индонезия, Куба, Иран и т.н.