4 зодии са на прага на значима промяна в края на годината

През следващите няколко седмици Нептун ще бъде ретрограден, докато преминава през тези последни градуси на Риби, след което ще премине в знака Овен и ще се установи там за следващите дванадесет години. Всичко ще се промени. Това е добър момент за всички ни да разпознаем токсичните модели и да се излекуваме от стари травми. Сега е моментът да получим този завършек, който търсим от известно време. Сега е моментът да затворим една глава от живота си и да отворим нова, която отговаря на търсенето на душата ни. Скоро всичко ще добие по-ясна картина и смисъл за нас, без романтизираните или идеализирани лещи. Време е да продължим напред.

А ето и кои 4 зодии ще се почувстват най-готови за голямата промяна в живота си към края на годината:

СКОРПИОН

Понякога промяната не е нещо, което можете да предвидите, Скорпион. Това не е чист разрив с определено „преди“ и „след“. Понякога просто може да се събудите, на същото място, да облечете същите дрехи, да направите същите неща, със същите хора и пак да стигнете до заключението, че всичко се е променило, нищо не се усеща същото и вече не сте същият човек, който сте били доскоро. Трудно е да се преглътне, но щом кутията на Пандора се отвори, няма начин да я затворите отново. Така че единственият ви избор е да разберете какво предстои сега. Дали ще продължите да се насилвате да следвате същата рутина, да се държите така, сякаш всичко е същото, когато знаете, че всъщност е лъжа и лицемерие, или ще съберете смелостта да намерите нова рутина, ново нормално, което отговаря на човека, в когото сте се превърнали?

ВЕЗНИ

Понякога промяната е да наблюдавате как всички около вас започват да поемат по различен път, който просто не е подходящ за вас. И колкото и да се вкопчвате в старите начини, хората, за които най-много ви е грижа, сякаш просто се изплъзват от пръстите ви. Боли ви да не можете да се присъедините към тях, но дълбоко в себе си знаете, че посоката, в която са се запътили, не е посоката, в която искате да вървите и вие. Можете да се научите да се радвате за тях и да ги обичате от по-голямо разстояние, отколкото сте свикнали, Везни. Можете да се научите да се освобождавате от безопасността на зоните си на комфорт и да търсите как ще изглежда следващата глава от живота ви. Дойде момент, в който трябва да предприемете нужната промяна и да отворите нова глава в живота си, дори и без наличието на някои от главните герои досега.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg