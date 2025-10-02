IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Депутатите ще обсъдят изменения в Закона за държавния бюджет

Очаква се това да е първа точка в дневния ред

02.10.2025 | 10:16 ч. 4
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Парламентът ще обсъди днес на първо четене изменения в Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година. Това ще бъде първа точка в дневния ред. Промените бяха включени тази сутрин в програмата след съгласуване на председателски съвет на парламента, съобщава БТА.

Вчера Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание одобри на първо четене промени в Закона за държавния бюджет за 2025 г., внесени от Министерския съвет, във връзка с водната криза в община Плевен. Председателят на комисията Делян Добрев посочи, че извънредното ѝ заседание се налага, за да може промените да бъдат разгледани на следващия ден в пленарната зала.

На второ гласуване народните представители ще обсъдят промени в Закона за устройство на територията и в Закона за гражданското въздухоплаване. В програмата са и изменения в Наказателния кодекс, както и два законопроекта за промени в законите за Държавната агенция “Национална сигурност“ и Държавната агенция “Разузнаване“.  

