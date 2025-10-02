Жоро Тошев за Венета Райкова: Нямам нищо общо с изблиците ѝ!

Журналистът Георги Тошев "скочи" на Венета Райкова и категорично се разграничи от участието ѝ в сутрешния блок „Преди обед“ по bTV. В пост в социалните мрежи той се постара да стане ясно, че няма никаква връзка с телевизионната водеща и нейното присъствие в ефира:

„Искам официално да ви съобщя, че нямам нищо общо с г-жа Венета Райкова, нейните изблици по телевизията, темите и гостите, които дефилират в "Преди обед" по bTV от началото на сезона!“, написа Тошев в своя Facebook профил.

Тошев изрази съжаление, че негови колеги от екипа на предаването трябва да работят в подобна среда

„Съжалявам, че в екипа на предаването работят талантливи и морални хора, които трябва да търпят това непрофесионално поведение!“, написа още той.

Журналистът отправи и призив към медията: „Искрено се надявам, че bTV ще преосмисли решението си подобно лице да е в ефира на една от най-гледаните телевизии в България.“

Той допълни, че оставя на СЕМ да прецени какво съдържание върви в т.нар. „семеен слот“.

„В живота има светлина и сянка. Избирам светлината!“, завърши той публикацията си.