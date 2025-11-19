Зона на смъртта: Доклад разкрива мащаба на руския терор с дронове над цивилни украинци

По протежение на южната фронтова линия на река Днепър, най-голямата в Украйна, цивилното население намалява, активните бойни действия са сравнително ниски, а броят на жертвите продължава да расте.

Ключов двигател на тази тревожна тенденция е нарастващото използване от Русия на евтини, високопрецизни FPV дронове. Това е модерно оръжие, което на теория би трябвало да намали вредите за цивилното население. Вместо това, нов доклад показва как Русия го е превърнала в инструмент за умишлена, пресметната бруталност.

В нов доклад, озаглавен "Зона на смъртта: Как руските дронове опустошават десния бряг на река Днепър“, организацията за човешки права Truth Hounds документира въздействието на дронове с малък обсег върху цивилното население в района на Долен Днепър - участък с дължина приблизително 400 километра (249 мили), където жертвите сред цивилното население от атаки с дронове са сред най-високите в Украйна.

"Тези дронове са изключително точни, защото операторът вижда всичко. Те насочват дрона до самия момент на удара“, каза Виталий Побережни, изследовател в Truth Hounds.

Техните открития показват колко бързо ескалира ситуацията. В Херсон руските сили са извършвали по 600 до 700 атаки с дронове седмично през март 2025 г. Само между март и май са били ударени най-малко 313 цивилни, 135 превозни средства, включително превозни средства на службите за спешна помощ, и 106 жилищни сгради.

В Никопол, Днепропетровска област, отделен от окупираната от Русия територия само от река Днепър, използването на дронове се е увеличило от нула през юни 2023 г. до 290 удара през юни 2024 г. и 362 през юни 2025 г.

Според Truth Hounds, тези атаки са систематични. Те формират последователна тактика: редовни удари срещу цивилни, цивилни автомобили, екипи за първа помощ, медици и доброволци. Изследователите казват, че моделът предполага не само пренебрегване на законите на войната, но в много случаи и умишлено насочване.

"Те наричат ​​всички, които атакуват, "военни“. Не виждаме намерение да се спазват правилата на войната. Атаките срещу пожарникари и полицаи, които имат уникални идентификационни знаци, са доказателство за това“, каза Побережни.

Съобщения от руски Telegram канали, включително тези, свързани с военни части, подсилват тази картина. Те описват крайбрежните райони като "червена зона“, където всяко движение се счита за легитимна цел, нормализирайки атаките срещу цивилни.

Изследователите твърдят, че тази практика превръща фронтовите селища в места "без право на живот“, където защитата на цивилните става без значение в рамките на военния наратив на Русия.

Но "червената зона“ все още е дом. Украинците остават там, живеейки с дронове, постоянно летящи над главите им. Повече от две години ежедневието им зависи от късмет, време и инстинкт.

Излезте навън — това е план

"Всеки път, когато излезете навън, това е план. Дори когато шофирам от вкъщи до централата, аз го планирам — стойте близо до сгради, никога не отваряйте открито пространство“, каза пред Kyiv Independent Сергий Иващенко, ръководител на общността Антонивка близо до Херсон.

По-малко от 900 души са останали от населението от над 10 000 души преди войната. Общността се намира само на 200 метра от територията на фронтовата линия.

"Изчислявате всяко движение. Разчитате на звук. Това е всичко, което ни е останало“, каза той.

Докато повечето украинци следят опасността чрез мобилни приложения, това не е възможно в Антонивка. Руските сили унищожиха мобилната интернет мрежа. Хората тук разчитат на слуха си, за да усетят входящите заплахи.

"Може да ги чуете - дроновете FPV издават много отчетлив бръмчащ звук. Имате може би 50 до 100 метра – понякога само секунди – за да реагирате. Ако сте на открито, търсите прикритие. Дървета, мазета, каквото и да е. Или просто се надявате да имате късмет", споделя Ивашченко, който оцелява при първата си атака с дрон през 2024 г.

"Току-що бях излязъл от колата, когато чух бръмченето. Дронът вече беше над сградата. Направих две крачки към едно дърво – и тогава то се удари. Беше Mavic. Половината дърво беше взривено. Бях ударен в ръката", добавя той.

Втората атака се случи по-късно същата година.

Самозащита

След като е ранен за втори път, Иващенко си купува детектор за дронове и пушка.

"Имах нужда от начин да се защитя. След втория сблъсък си купих пистолет. По време на третата атака това ми спаси живота“, каза той.

В общности на фронтовата линия като Антонивка местните жители са разработили импровизирани защитни слоеве срещу атаки с дронове FPV. Иващенко описва редица тактики: системи за ранно предупреждение, използващи високоговорители или радиостанции, устройства за откриване на дронове, мрежи против дронове, мобилни противопожарни екипи и в някои случаи лични оръжия.

Разрешено ли е на цивилните да носят огнестрелно оръжие за самозащита?

"Нека го кажа така - всякакви средства, които помагат за спасяването на човешки живот – това е хубаво нещо. Ние не сме агресори. Имаме пълното право да защитим живота си“, каза той.

Въпреки че тези мерки са породени от оцеляване, експертите предупреждават, че по-широките последици далеч надхвърлят Украйна.

Хана Шелест, ръководител на програмите за сигурност в Съвета за външна политика "Украинска призма“, твърди, че масовото използване на дронове FPV от Русия в Украйна е превърнало нишова технология в глобален проблем.

"Навлизаме в непозната територия – където се сблъскват гражданска защита, асиметрична война и евтини, но смъртоносни технологии. Точно както светът някога обсъждаше противопехотните мини, скоро може да се нуждаем от конвенция за дроновете“, каза тя пред Kyiv Independent.