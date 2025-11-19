BESCO: Бюджет 2026 прилича на екселска таблица с числа, дадена на ChatGPT

Бюджет 2026 прилича на екселска таблица с числа, дадена на ChatGPT да скалъпи дефицит до 3%. В този бюджет няма визия и реформи, а се раздуват разходите. Този дълг ще трябва да се плаща от децата ни. Всичко това създава усещане за несправедливост в обществото. Това каза Александър Нуцов, ръководител "Политики и стратегическо планиране" в BESCO, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

През последните седмици успях да разговарям с представители на бизнеса. Някои предприемачи вече обмислят напускане на България – причините са административната тежест и ръстът на данък дивидент. Увеличаването на максималния осигурителен доход и пенсионната вноска може да струва до няколко милиона на големите компании.

Не бива да се изненадваме, ако след няколко години започнем да четем заглавия за напускащи бизнеси. Вдигането на минималната работна заплата също представлява проблем за бизнеса.

Засегнати обаче са и работещите, а не само бизнесът. „Раздуването на разходите вдига потреблението, а с това се увеличава и инфлацията“, коментира гостът.

Според събеседника политиците вероятно ще се оправдаят с еврото, но причината е лошото изпълнение на бюджета. Опасността е увеличението на осигуровките и данък дивидент да не доведе до прогресивно данъчно облагане, което още повече ще затрудни бизнес средата.

Той допълни, че най-привлекателни за чуждестранните инвеститори са ниският корпоративен данък и стабилната данъчна рамка. Много от българските предприемачи избират да останат в България, за да помогнат за развитието на страната.

Бизнес климатът е ключов за предприемачите, когато избират къде да се развиват. Това трябва да е фокусът на държавата.

„Една мярка, която може да бъде приета сравнително лесно, е реформата в пенсионната система и приемането на мултифондовете“, сподели събеседникът. Това ще им позволи да инвестират в активи, което ще има много полезен ефект върху бизнес средата. Бизнесът също има интерес от програми за преквалификация на държавните служители, които да им позволят да влязат в частния сектор.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria