Изкуството на Путин да не постига сделка

Време е да приемем, че Владимир Путин вероятно вярва, че всеки реалистичен край на войната в Украйна при договорени условия би застрашил управлението му.

Такова е бремето на новото разкритие на американското разузнаване, което циркулира на Капитолийския хълм. Путин не може да оправдае смъртните случаи и разхищението, така че те трябва да продължат, пише за WSJ колумнистът Холман У. Дженкинс-младши.

Същото е изразено и от дългогодишния експерт по руска икономика Андерс Аслунд:

„Русия вече не се опитва да спечели войната. Тя се опитва да води дълга война, която може да поддържа.“

Историкът Марк Галеоти вижда Путин като „старец в бункера“, парализиран от несигурност пред лицето на предложенията на Тръмп, които биха могли да му осигурят изход от скъпа и безполезна кампания.

Елизавета Фохт от руската служба на Би Би Си казва, че Путин е пропуснал възможност в началото, когато Доналд Тръмп е бил готов да окаже натиск върху Украйна от негово име. Каскадните последици са превъоръжаване на Европа и разочарованието на Тръмп от участието му в решаването на проблема на г-н Путин.

Както заяви в петък неговият украински фронтмен Виктор Медведчук в интервю за ТАСС за вътрешната аудитория на Путин, Путин не се интересува от частичната анексия, за която все още говори. Той изисква пълен контрол над Украйна.

Икономиката учи, че решенията се вземат на периферията – каква е цената и рискът от следващия избор? Ако войната приключи, 700 000 войници, които са подписали безсрочни договори (и са все още живи), биха се върнали у дома след дълго изолиране на фронта, брутализирани, травмирани, много от тях престъпници, измъкнати от затвора, за да се бият.

Режимът ще трябва да обяви победа, което ще затрудни потискането на дискусиите за войната и нейните разходи. Апаратът за сигурност ще се умори от задачата. Междувременно парите за бедните региони под формата на бонуси за военни записвания и обезщетения при смърт ще се изчерпят. След като са прибрали неочакваните си печалби, оцелелите и тези, които се грижат за ранени ветерани, ще имат стимул отново да оплакват жертвата си и да изискват обезщетение.

Путин сбърка на 24 февруари 2022 г. и оттогава се мъчи да намери отговор.

Той не знае какво да прави.

Единият ден е крилата ракета с шоколадови парченца, с ядрен двигател и ядрена глава. На следващия е гигантско торпедо, което ще унищожи пристанище не с ядрен взрив, а, по някаква причина, с радиоактивно цунами (какъв е смисълът?).

Неофициалните преводачи на Путин заобикалят западните лидери и обясняват пред NYT:

„Предвид сериозната заплаха от руския ядрен арсенал, Съединените щати в крайна сметка ще трябва да уважават силата на Москва и да преговарят – независимо дали ни харесва или не.“

Но НАТО и администрацията на Тръмп не са впечатлени. Войната е екзистенциална за Путин, не е за Русия. Путин не натиска спусъка за национална военна служба, която би му спестила милиарди, които сега харчи за наемническата си армия, защото това може да ускори собствената му среща с уличен стълб.

Отговорът на Тръмп беше да заяви, че САЩ ще възобновят собствените си ядрени опити. Това предизвика възклицания от технократи, които заявиха, че това е непрактично и излишно. Те не разбират същината. Изпращаше обратното послание: Нека умилостивим Русия, за да избегнем Трета световна война.

Да се ​​премахне amour propre на един ядрено въоръжен могъщ е опасно начинание. Но Путин няма добър отговор на ситуацията, която сам си създаде.

Русия е заподозряна в саботажни атаки и тормоз с дронове в Европа.

Армията ѝ е подобрила тактиката и скоростта на обучение. Скоро може да превземе опустошения град Покровск, след 21 месеца и хиляди смъртни случаи. Русия заздравява и разпръсква отбранителната си индустрия срещу ударите на Украйна на далечни разстояния. Но не прекалявайте с тълкуването. Русия все още не си е осигурила силите, за да постигне решителни победи на бойното поле.

Устойчивостта на Украйна и тази на нейните поддръжници е променлива величина. Но колективният брутен вътрешен продукт на НАТО все още е по-голям от този на Русия. Другата променлива е темпът на вътрешно икономическо и политическо влошаване, което Русия може да понесе, без да се разпадне. Обикновено пукнатините в авторитарните режими са скрити, докато не престанат да бъдат открити. След това възниква въпросът: Готов ли е Китай да се отдаде на вечната война на Путин?

Средностатистическият американец вероятно чува постоянно да се говори за мирни преговори и си мисли, че всичко е под контрол. Не е така. Тръмп се озовава в ситуацията на Джо Байдън . Той няма по-добър избор от това да подкрепя Украйна (макар и косвено, за да успокои електората си) „доколкото е необходимо“, за да се промени нещо в Москва.

Разбира се, консеквенциалисткият анализ е двупосочен. Защо просто не оставим Украйна да се провали? Отговорът трябва да почака друг ден.