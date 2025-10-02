Стотици милиони инвестиции: основателят на КУБ коментира междинните резултати от работата във Варна

Международната строително-инвестиционна корпорация КУБ продължава да изгражда дългосрочни планове във Варна: създаването на работни места, стартирането на нови бизнес проекти и развитието на градската инфраструктура остават приоритет за компанията. Това сподели в интервю за “24 часа” основателят на корпорацията Олег Невзоров, коментирайки текущите задачи и стратегията на групата.

По думите му, през последните години КУБ, със съдействието на варненските власти и партньори, е помогнал за привличането в България на около 420 млн. евро инвестиции, стартирането на над 150 нови бизнеса и изплащането на десетки милиони евро данъци. Паралелно в региона се създават работни места, развиват се услуги и транспортна достъпност – включително чрез сезонния чартърен полет на КУБ по маршрута Кишинев–Варна, който е повишил туристическата и бизнес привлекателност на града.

„КУБ има 10-годишна стратегия, която коригираме на всеки десет години и реализираме поетапно. Това ни позволява да държим фокус върху дългата дистанция, но в същото време да останем гъвкави за инвеститорите и клиентите. И най-важното — за обществото“ – отбеляза Олег Невзоров.

Той подчерта, че моделът на работа е насочен не само към разширяване на квадратните метри недвижимост, но и към повишаване качеството на градската среда: благодарение на проектите на корпорацията се подобрява достъпът до морето, развива се ландшафтният дизайн, изграждат се безопасни пешеходни маршрути и озеленяване, а ежедневният комфорт нараства.