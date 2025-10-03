Без дом на прага на зимата: Защо гонят живеещи в общински жилища във Враца?

Хора, живеещи в общински жилища в кв. "Младост" във Враца, остават без дом на прага на зимата. Причината - всички имоти трябва да бъдат освободени по нареждане на местната власт до 6 октомври, заради модерна жилищна сграда, която ще бъде построена на мястото на досегашната.

Александър и дъщеря му Дарина се нанасят в къщата им преди 3 месеца. Жената дори си издава документ за самоличност с адреса на имота. Започват основен ремонт, но изненадващо от община Враца им заявяват, че трябва да напуснат къщата.

"Току-що дойдоха и чукнаха на вратата, сложиха някаква бележка", сподели Александър. Бележката всъщност е заповед, с която се дават 3 дни на живущите да напуснат.

"Предлагат ни жилище в по-неадекватно състояние от това. Нали можете да се съгласите с мен, че след като сме се охарчили, няма как да правим ремонт във второ общинско жилище. Отказват да ни обезщетят", каза медицинската сестра Дарина Кръстева пред телевизия Bulgaria ON AIR.

В подобна ситуация са още десетки семейства.

"Кой ще ми плати на мен този багаж? Тук съм си слагал врати, дограма. Взимам си всичко, защото общината нищо не ми е дала на мен. Аз съм редовен платец, не дължа една стотинка на общината", възмути се Тодор Димитров.

Като причина за действията си от общината обявиха, че на мястото на къщите ще се изгражда модерна жилищна сграда.

"Не смятам, че това, което има като битови условия, е нормално и трябва да се толерира. Точно поради тази причина взехме решение да направим процедура - там да се изгради голям жилищен блок. Собствениците на частни имоти да бъдат обезщетени с нови такива, за да бъдат спокойни ", поясни кметът на Враца Калин Каменов.

Вижте повече в репортажа на Калин Иванов и Цвети Христова.