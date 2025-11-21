IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 124

Радев: Гневът от беззаконието ще се стовари върху тези, които го предизвикват

Президентът коментира и мирния план на Тръмп

21.11.2025 | 21:50 ч. 12
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Искам да поздравя всички български граждани, които се борят за референдума, но и тези, които протестират срещу злоупотребите на властта. Те имат различна мотивация, но една обща кауза и тя е България. Това каза пред журналисти президентът Румен Радев.

Защото Пеевски и Борисов демонтират държавата. С отказа да разгледат референдума управляващите погазиха Конституцията и правата на българите. Властта може и да има външните белези на такава – лимузини, кабинети с герб, микрофони, но вече няма легитимност и не се свени да използва завладените институции като бухалки. Гневът от беззаконието ще се стовари върху тези, които го предизвикват. Това е болезнен, но неизбежен сценарий, когато политиците отказват да чуят гласа на хората, заяви Радев.

Свързани статии

Попитан дали е запознат детайлно с предложението за закриване на Авиоотряд 28, държавният глава отбеляза: "Запазената марка на тартора на правителството, който седи на първия ред в парламента за пред камерите, но всяка седмица лети до Дубай с частен "Фалкон", е да съсипва и разпродава всичко, до което се докосне. Ако го оставим да безчинства, наред е държавата. Засега съм чул техните намерения, ще видим до какви действия ще доведат."

Президентът коментира и предложения от Доналд Тръмп мирен план за край на войната в Украйна.

От 3 години, ако си спомняте, аз предупреждавам за неизбежното, но някои предпочетоха утопията и оръжията пред реалността и дипломацията. А дипломацията можеше да предотврати загубата на много, много човешки животи и огромни разрушения, посочи Румен Радев.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Румен Радев Фалкон правителство референдум
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem