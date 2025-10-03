В епохата на информационния взрив най-голямото ни оръжие се превърна в най-голямата ни уязвимост. Интернет даде свободен достъп до знание, но отвори и врати за манипулации.



Все по-често зад заглавията, които ни заливат в социалните мрежи, не стои факт, а фабрика за лъжи. Пропагандата вече не се разпознава лесно по лозунгите – тя се маскира като новина, анализ или гледна точка.



Фалшивите новини не просто подвеждат – те разделят обществото, рушат доверието в институциите и превръщат истината в поле на постоянен спор. А когато към това се прибавят и кибератаките – с пробиви в държавни системи, медии и дори личните ни профили – виждаме ясно - живеем в среда, в която информацията е оръжие, а всеки от нас е потенциална мишена.

Проблемът е, че нямаме изградени навици да се защитаваме. Не умеем да проверяваме източници, да различаваме факт от манипулация и сензация от истина. Често споделяме преди да мислим. И точно тук е опасността – защото пропагандата живее чрез нашето доверие и нашата небрежност.

Разраства ли се епидемията от дезинформация и възможно ли е бързо и ефективно противодействие? Дебат по темата в студиото на директно с експерта по киберсигурност Васил Величков и комуникационния експерт доц. Александър Христов.