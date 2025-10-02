Депутатите решиха: НС ще избира председателя на ДАНС

Председателят на Държавна агенция национална сигурност (ДАНС) да се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет, реши на първо и второ четене в едно заседание парламентът с промени в закона за ДАНС.

Идентични са промените и в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и в Закона за специалните разузнавателни средства (отнасящи се до Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО), които обаче бяха приети само на първо четене, тъй като Златан Златанов от „Възраждане“ заяви, че ще направи предложения между двете гласувания. Според предвиденото в текстовете и техните председатели ще бъдат избирани от парламента по предложение на правителството.

В момента ръководителите на трите агенции се назначават с указ на президента.

Поправките в законопроектите бяха приети с гласовете на ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“ и трима независими народни представители. Против бяха от „Продължаваме промяната-Демократична България (ПП-ДБ)", „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) и „Величие“. Въздържаха се от „Алианс за права и свободи“, съобщава БТА.

Вносителите на промените - Александър Рашев („Има такъв народ“) и депутати от управляващото мнозинство, предлагат също председателите на ДАНС и ДАТО да имат трима заместници, вместо досегашните двама. Толкова ще подпомагат и ръководителя на ДАР, като заместниците ще се назначават за срок от пет години по предложение на председателя.