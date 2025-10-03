Девет министри ще се явят на парламентарен контрол в петък.

Вътрешният министър Даниел Митов ще отговаря на най-много въпроси. Към него са отправени 6 депутатски питания, сред които за сигурността на работещите в Пътнически превози на БДЖ, за ескортиран автомобил от страна на МВР по автомагистрала "Тракия", както и за оборудване на пожарните служби с тежкотоварни пожарни камиони с вместимост над 800 литра.

Атанас Запрянов, министър на отбраната, ще отговори на въпрос за незаконно навлизане на Натовски войски в частни имоти на български граждани. На въпроси на депутати ще отговарят още министрите на транспорта Гроздан Караджов, на икономиката Петър Дилов, на културата – Мариан Бачев, на образованието Красимир Вълчев, на енергетиката Жечо Станков и др.