Законно, но неморално: Франция търгува с уран с Русия

Екологичната група Грийнпийс заяви в неделя, че Франция изпраща регенериран уран в Русия за обработка, за да може да бъде използван повторно, въпреки войната на Кремъл в Украйна.

Групата твърди, че макар и законна, търговията е „неморална“, тъй като много държави се стремят да засилят санкциите срещу руското правителство за инвазията, започната през 2022 г.

Членове на Greenpeace заснеха товаренето на около 10 контейнера с радиоактивни етикети на товарен кораб в пристанището на Ламанша в Дюнкерк в събота, съобщи неправителствената организация. Регистрираният в Панама кораб, "Михаил Дудин", редовно се използва за транспортиране на обогатен или природен уран от Франция до Санкт Петербург, според Грийнпийс.

Но съботната пратка е първата пратка регенериран уран, наблюдавана през последните три години, добави организацията.

„Това не е незаконно, но е неморално“, отбеляза пред AFP Полин Боайе, ръководител на ядрената кампания на Greenpeace Франция. „Франция трябва да прекрати договорите с Росатом, държавна компания, която окупира украинската атомна електроцентрала в Запорожие от три години."

Френският държавен енергиен гигант Electricité de France (EDF) подписа сделка за 600 милиона евро с дъщерното дружество на "Росатом", Tenex, през 2018 г. за рециклиране на преработен уран. Тези операции не са засегнати от международните санкции, наложени след войната в Украйна.

Свързани статии Липсата на уран от Иран буди безпокойство у ядрения надзорен орган на ООН

"Росатом" притежава единственото съоръжение в света – в Северск, Сибир – способно да извършва ключовите стъпки за преобразуване на преработен уран в обогатен преработен уран. Уранът може да бъде преработен, така че да може да бъде повторно обогатен и използван още веднъж. С покачването на цените на урана на международните пазари, енергийните компании проявяват все по-голям интерес към преработката на отработено гориво.

Само около 10% от повторно обогатения уран, изпратен обратно във Франция от Русия, се използва в атомната електроцентрала Cruas в Южна Франция - единствената в страната, която може да използва преработен обогатен уран, според Greenpeace.

Френското министерство на енергетиката и EDF не отговориха на въпросите на AFP относно транспорта или търговията.

Франция нареди на EDF да спре търговията с уран с Росатом през 2022 г., когато Грийнпийс за първи път разкри договорите след нахлуването на Русия. Франция заяви през март 2024 г., че „сериозно“ обмисля възможността за изграждане на собствено съоръжение за преработка за производство на преработен обогатен уран.