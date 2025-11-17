IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Най-елегантните визии в червено, които да носите през този сезон

Съчетайте пола от букле с обемен пуловер и мек шал или заложете на дънки, червено палто и високи чизми

17.11.2025
Червеното – цветът на страстта, увереността и топлината – се завръща като една от най-силните модни тенденции за сезон есен-зима 2025. 

От яркочервени палта и плетени пуловери до фини акценти като червена чанта или обувки – този цвят има силата да превърне и най-обикновената визия в израз на стил и самоувереност.

Червеният цвят е символ на любов, страст и желание. Цветът се свързва също с енергия, сила и смелост, а в някои култури може да означава късмет и щастие. Да се обличаме в червено носи усещане за индивидуалност и шик, които не остават незабелязани.

Как да носим червено през есента и зимата

Един от големите плюсове на червеното е неговата универсалност.

То може да изглежда дръзко и елегантно едновременно, в зависимост от начина, по който се комбинира. За ежедневието заложете на класическо съчетание от червен плетен пуловер и любими дънки.

Добавете високи ботуши и мек шал, за да създадете красива небрежна визия, идеална за разходка или кафе с приятелки.

Ако търсите нещо по-елегантно, червената рокля е най-добрият избор. Комбинирана с черно палто и боти с токчета, визията излъчва класа, женственост и стил. 

Комбинации в червено

Червеното се комбинира прекрасно с неутрални цветове като черно, бяло, сиво и бежово, които омекотяват интензивността му. За по-топло и естествено усещане опитайте съчетания с кафяво, маслиненозелено или пясъчно – цветовете, които доминират в есенната палитра.

Тази комбинация изглежда модерно, но и добавя уют и дълбочина на визията.

Не забравяйте, че тъмните тонове като бордо са по-подходящи за зимните вечери, а по-ярките червени нюанси са свежи и подходящи за есента.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

