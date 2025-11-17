"Италианска схема": Италианци регистрират колите си в Полша, за да плащат по-ниски застраховки

Десетки хиляди собственици на автомобили в Италия избягват плащането на прекомерни застрахователни премии, като използват регистрационни номера от друга страна от ЕС, въпреки факта, че превозните средства никога не са били там, пише TVP World. Според полското издание Money.pl, това нарастващо явление, наречено „италианска схема“, позволява на италианските шофьори да избегнат плащането на високи местни застрахователни премии, като регистрират превозните си средства в Полша чрез посредници.

Схемата изглежда е особено популярна в Неапол, където около 35 000 превозни средства се движат в южния град и околните райони с полски регистрационни номера. Италианските собственици регистрират превозните си средства и купуват задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ в Полша, където цените са много по-ниски.

През 2024 г. средната премия за застраховка „Гражданска отговорност“ в Полша е била 538 злоти (127 евро), в сравнение със средно над 600 евро в Италия. За шофьорите в Неапол цената се увеличава до над 1100 евро годишно.

През октомври 2024 г. италианската Guardia di Finanza, правоприлагаща агенция, специализирана във финансови престъпления, конфискува пратка, съдържаща над 20 полски регистрационни номера и документи за превозни средства в района на Неапол.

Италианското министерство на инфраструктурата и транспорта потвърди пред Money.pl, че в момента работи по изменение на застрахователните правила на страната, за да се бори с тази практика. Схемата има преки последици за полските потребители.

Артур Дзекански, говорител на Полската застрахователна камара (PIU), предупреди, че измамните регистрации изкривяват изчисленията на риска за полските застрахователи, което води до по-високи премии за честните полски шофьори.

„Всяка такава измамна дейност оказва влияние върху цената на застрахователните операции“, каза Дзекански пред Money.pl. „При изчисляване на премиите застрахователите трябва да вземат предвид тези разходи. Това означава, че подобни практики косвено вредят на честните клиенти.“

Схемата работи, като регистрира превозни средства в Полша на името на чуждестранен посредник, който след това „отдава назаем“ превозното средство на италиански потребител. Полските застрахователи, които не знаят действителното местоположение на превозното средство и неговия потребител, издават полици въз основа на неправилни рискови профили.

В допълнение към спестяванията от застраховка, италианските шофьори също се възползват от избягване на данъци върху собствеността на превозните средства, избягване на пътни глоби и укриване на активи. Тъй като превозните средства са официално собственост на чужди лица, прилагането на санкциите става по-трудно.