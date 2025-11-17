Украинският лидер Володимир Зеленски се бори с най-дълбоката криза в своето президентство, след като разследване за пране на пари идентифицира членове на неговия близък кръг, включително сътрудникът му Тимур Миндич, обвинен в луксозен начин на живот, твърди бивш държавен служител.

Коментарите идват, докато президентът е изправен пред проверка заради разследването, за което агенциите съобщиха през изминалата седмица, че включва сътрудници, за които се твърди, че са свързани със заговор за отклоняване на около 100 милиона долара от енергийния сектор на Украйна по време на войната с Русия.

"Украинците нямат никаква мотивация да се борят сега поради огромни нарушения на правата на човека, а също и поради разкритата корупция“, каза бившият служител пред Fox News Digital, пожелал анонимност.

"Хората в страната вече виждат тази корупция и това е само част от корумпираното блато. Зеленски е част от проблема“, твърдят те.

След руската инвазия през 2022 г. финансовата система на Украйна е подложена на щателен контрол и сега някои украинци са обвинени във вземане на подкупи от проекти, предназначени за защита на енергийни централи по време на война, което предизвиква обществено възмущение и подкопава доверието в правителството.

"Това пране на пари изглежда е продължавало от 2022 г. и е имало много хора, които са се опитвали да го спрат. Някои казват, че Зеленски е бил наясно с тези схеми и че ги е одобрил. Имаше и подозрение, че парите са се озовали в сметки в чужбина, които са облагодетелствали Зеленски и неговия близък кръг“, споделя бившият служител.

Корпупционен скандал

В продължение на 15 месеца, мащабно разследване, наречено "Операция Мидас“ от Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ), разкри схемите. В едно голямо разследване на "Енергоатом“, насочено към държавната ядрена енергийна компания на Украйна и нейните енергийни договори, беше посочен бизнесменът Тимур Миндич.

Миндич е съсобственик на развлекателната компания "Квартал 95“ заедно с президента и според Kyiv Independent Миндич е бил предполагаем лидер на тази мрежа.

The Financial Times съобщи, че следователите са открили торби с пари и позлатена тоалетна в една от баните на апартамента на Миндич.

"Те бяха представени преди много години и управляваха бизнеса на "95 Квартал“, който включва филмово производство и много други развлекателни жанрове. Тимур имаше апартамент със златни тоалетни, който беше в същата сграда като този на Зеленски, и през 2021 г. Зеленски отпразнува рождения си ден в апартамента на Тимур“, поделят запознати с отношенията между президента и Миндич.

Друга разследвана фигура, Олексий Чернишов, е бивш вицепремиер.

"Той също беше много близък със семейството и заемаше длъжности в правителството на Зеленски от 2019 г. насам, като е обвинен в злоупотреба с власт“, ​​твърди бившият служител.

"Всеки, който е съставил корупционна схема, трябва да получи ясен правен отговор. Трябва да има наказателни присъди", заяви Зеленски в съобщение, публикувано на 10 ноевмри. Украинският президент подчерта важността на отчетността в енергийния сектор и каза, че запазването на "Енергоатом“ чист от корупция е приоритет.

Зеленски също похвали усилията на Бюрото за борба с корупцията, казвайки:

"Зеленски използва изключителния си PR талант и няма да се оттегли от това разследване“, заяви бившият служител и добави: "Зеленски не е от хората, които се срамуват, дори ако има разследване за корупция... Зеленски е получил всичко от тази война. Той имаше вертикала на властта, несломим имидж, цялото внимание на медиите. За някои той наистина зависи от това и от парите“, споделят приближени до лидера.

"Много украинци вярват в Доналд Тръмп сега, защото той е единственият човек, който всъщност промени наратива и промени начина, по който протича тази война. Ако не беше Доналд Тръмп, днес изобщо нямаше да говорим за мир, а всеки ден война унищожава Украйна", добавят осведомени.