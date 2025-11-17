IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Наградите на Гилдията на филмовите актьори сменят името си

Вече ще се казват "Актьорските награди на САЩ"

17.11.2025 | 21:22 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Наградите на Гилдията на филмовите актьори (Screen Actors Guild Awards), които от 1995 г. са неизменна част от холивудския сезон на отличията, сменят името си. От следващата година церемонията ще се нарича „Актьорските награди на САЩ“ („Actor Awards“), представени от SAG-AFTRA.

Промяната беше обявена в петък от SAG-AFTRA — синдикатът, който организира церемонията и е най-голямата професионална организация в света за филмови и телевизионни актьори.

На уебсайта си синдикатът отбеляза, че иска да направи по-ясно за американската и международната публика какво точно представлява събитието. Откакто Netflix започна да излъчва церемонията през 2024 г., тя достига значително по-широка аудитория, The New York Times.

„Ние отличаваме актьори от киното и телевизията. Да фокусираме името точно върху тези две неща беше най-ясната и най-пряката посока за новата глава на шоуто“, гласи съобщението на SAG-AFTRA.

Промяната също така уеднаквява името на церемонията с името на статуетката, която победителите получават. От създаването на наградите преди повече от три десетилетия тя е известна като „Actor“.

SAG-AFTRA представлява около 160 000 изпълнители и други професионалисти в киното, телевизията, видеоигрите, радиото и други медии. Синдикатът подчертава, че новото име няма да промени нито духа, нито целта на церемонията.

„Ние сме шоу, което е изцяло за актьорите Това ново име е идеалната следваща стъпка в развитието на церемонията“, казва Джон Брокет, шоурутър и изпълнителен продуцент на „Актьорските награди на САЩ“.

Всяка година събитието връчва 15 отличия, за които гласуват актьорите и другите изпълнители, членове на SAG-AFTRA, като отличават постиженията в киното и телевизията от предходната година.

„Актьорските награди на САЩ“ често служат като индикатор за „Оскарите", които обикновено се провеждат няколко седмици по-късно.

Следващото издание на церемонията ще бъде излъчено от Netflix на 1 март.

