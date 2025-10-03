СОС изслушва директора на „Топлофикация София“

Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров свика извънредно заседание в петък.

Дневният ред е с една-единствена точка – изслушване на изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД Петър Петров и председателя на УС на „Топлофикация София“ ЕАД Милена Ценова относно необходимостта от удължаване на договора за доставка на природен газ между „Топлофикация София“ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД, във връзка с постъпило предложение от държавното дружество, както и за готовността за предстоящия отоплителен сезон и планираните ремонтни дейности.

Вече е постъпило предложение от държавното дружество за анекс в договора. Общинските съветници ще искат и информация относно предвидените ремонтни дейности на топлопроводите.

Наскоро "Топлофикация - София" обяви ремонт в столичния квартал "Дружба 2", който ще остави жителите му без парно и топла вода до Нова година.