Системата BG-ALERT е в готовност за активиране заради лошото време

Втори ден страната е в плен на влошената метеорологична обстановка

03.10.2025 | 08:40 ч. 6
БГНЕС

Системата BG-ALERT е в готовност за активиране заради лошото време у нас. Втори ден страната е в плен на лошо време - необичайно ниски температури, снеговалежи и дори опасност от наводнения. Над 500 проблемни места по речните корита са под наблюдение, а системата BG-ALERT е в готовност за активиране при нужда. Всички министерства, ведомства, областни управи и общини трябва да прегледат плановете си за защита при бедствия, съобщи Нова тв.

След първия за сезона сняг вчера - най-вече в планинските райони - днес за цели 20 области е обявен оранжев код за значителни валежи. В Централна и Северозападна България предупреждението е и за сняг.

Натрупаната в планините снежна покривка ще продължи да се увеличава, а по проходите се очакват снегонавявания - затова шофьорите трябва да бъдат нащрек.

Метеорологичната обстановка стана и повод вътрешният министър да свика на спешна среща службите и петима министри. На нея стана ясно, че Европейската система за предупреждение при наводнения вижда възможни проблеми в девет области у нас.

