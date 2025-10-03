Бурен вятър събори дървета и клони в Руснеско, затрудни движението по пътища

Бурен вятър събори множество дървета и клони в Русенско и затрудни движението по пътища, съобщи за БТА областният управител на Русе Драгомир Драганов.

От хидрометеорологичната станция съобщиха, че скоростта на вятъра достига до 86 км/час. За последното денонощие са паднали 17,7 л/кв. метър дъжд. Издадено е щормово предупреждение до капитаните на кораби по река Дунав.

Драганов обясни, че паднали дървета е имало по главните пътища от Русе за Бяла, Разград и Силистра. Сигнали е имало и по пътните участъци Русе - Иваново - Борово и Русе - Семерджиево - Ветово.

Временно движението в района преди град Бяла е било затворено заради отстраняване на паднало дърво.

Всички екипи на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението, както и на Областното пътно управление и на пътноподдържащата фирма, са на терен и работят за справяне със ситуацията. Работи се по разчистването на всички пътни артерии, за да се възстанови нормалният трафик. Няма данни за населени места без електрозахранване, водоснабдяване и комуникации.

Директорът на противопожарната служба в Русе комисар Светослав Войчев каза за БТА, че обстановката в региона по отношение на валежите от дъжд е спокойна. Проблеми създава силният вятър.

Екипите на противопожарната служба са реагирали през нощта и тази сутрин на повече от 20 сигнала за паднали дървета и клони в областта. Към момента се работи на седем места в региона. Няма данни за пострадали хора. Нанесени са щети по десетина паркирани автомобила в областта, които са затиснати от дървета или клони. Повечето сигнали са от община Русе.

Директорът на общинската дирекция "Обществен ред, сигурност и защита на потребителите" в Русе Георги Игнатов каза за БТА, че в града има сигнали за десетина паднали дървета. Пострадали са четири паркирани автомобила.

Паднало дърво затруднява трафика в участък от ул. "Плиска" в града. Скъсана е и контактна мрежа от градския транспорт, като тролейбусите изчакват на място. Екипи на общинските дружества работят по почистване на дървесната маса и реагират на постъпилите сигнали.

Община Русе призовава гражданите при засилване на вятъра да избягват пътувания, да се движат с повишено внимание, да прибират от балконите си предмети, които могат да бъдат отнесени от вятъра.