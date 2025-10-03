IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Над 30 машини почистват снега по пътищата на страната

Обстановката се усложнява от факта, че колите все още са с летни гуми

03.10.2025 | 13:44 ч. 2
БГНЕС

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов обяви, че към момента над 30 машини работят на терен за почистване на пътищата от падналия сняг.

Министърът коментира, че обстановката е усложнена поради рано дошлите снеговалежи и обясни, че тя е съчетана и с неподготвеността на водачите. Автомобилите са с летни гуми, нормално е в тази част на годината, но това създава допълнително усложнение, посочи Иванов.

Министърът каза, че заради снегопочистване в момента е спряно движението на товарни автомобили по автомагистрала "Тракия" в софийската част - в района на Вакарел, Ихтиман, където са и ремонтните дейности, и по автомагистрала "Хемус" в района на Витиня, за да може да се изтеглят тежките автомобили.

Иванов посочи още, че тази сутрин е имало заседнал тежкотоварен автомобил в изпреварващата лента. Не знам какво точно прави там, но е препречил движението, вече е изтеглен и снегопочистващите машини работят, така че към този момент би трябвало всички пътища да са проходими вече, каза министърът на регионалното развитие, цитиран от БТА.

