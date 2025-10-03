IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Областният управител на Бургас поиска лодки и водолази от Военноморските сили

На този етап няма потвърдена информация за жертви в курорта Елените

03.10.2025 | 12:50 ч. Обновена: 03.10.2025 | 12:51 ч. 0
БГНЕС, архив

БГНЕС, архив

Областната управа на Бургас е пуснала искане до Военноморска база "Атия" за мобилизиране на сили, в това число лодки и водолази, които да подпомогнат действията по овладяване на ситуация в курортното селище Елените, съобщиха за БТА от пресцентъра на управата. 

За момента няма потвърждение на информацията за жертви от наводнението. Към Елените пътува и областният управител на Бургас Владимир Крумов. 

Към селището пътуват 10 противопожарни екипа, тежка техника, екипи на "Гражданска защита", а районът е отцепен от полицията, съобщава БТА. 

На пътя има обърнати коли и изкоренени дървета. 

Кметът на Свети Влас Иван Николов каза за БТА, че обстановката на място е изключително тежка. 

 

