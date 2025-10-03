IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Обстановката в Царево се нормализира, има обаче сериозни щети СНИМКИ

Валежи от 410 л. кв.м. в с. Изгрев и 225 л. кв. м. в Царево причиниха бедствено положение в цялата община.

03.10.2025 | 12:29 ч. Обновена: 03.10.2025 | 12:36 ч. 0

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

1 / 17

Постепенно се нормализира ситуацията в община Царево, съобщиха от местната администрация във Facebook.

Валежи от 410 л. кв.м. в с. Изгрев и 225 л. кв. м. в Царево причиниха наводнение и бедствено положение в цялата община. 

Най-големи са пораженията по пътя от село Изгрев към Царево. Затворен е пътят с. Изгрев - Малко Търново, като има осигурен обходен маршрут, поради разрушен мост.

Затворен е пътят от гр. Царево през с.о. Арапя до с. Лозенец. 

Затворен е мостът гр. Царево до кв. Василико и  моста за плаж Нестинарка.  Ограничава се движението до с. Синеморец и с. Резово. 

Пътят към областния център Бургас вече е отворен.

Има разрушена пътна инфраструктура, наводнение домове и частни обекти. Всички нуждаещи са евакуирани, общинските служители  и службите на МВР са на разположение. 

Няма опасност към момента за скъсване на язовирни стени. 

"Възможно е ново усложняване на ситуацията поради валежи, не предприемайте пътувания. Призоваваме да няма струпвания на хора около мостовете и наводнените участъци", заявяват от общинската администрация.

 

