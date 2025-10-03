Обстановката в Царево се нормализира, има обаче сериозни щети СНИМКИ

Постепенно се нормализира ситуацията в община Царево, съобщиха от местната администрация във Facebook.
Валежи от 410 л. кв.м. в с. Изгрев и 225 л. кв. м. в Царево причиниха наводнение и бедствено положение в цялата община.
Най-големи са пораженията по пътя от село Изгрев към Царево. Затворен е пътят с. Изгрев - Малко Търново, като има осигурен обходен маршрут, поради разрушен мост.
Затворен е пътят от гр. Царево през с.о. Арапя до с. Лозенец.
Затворен е мостът гр. Царево до кв. Василико и моста за плаж Нестинарка. Ограничава се движението до с. Синеморец и с. Резово.
Пътят към областния център Бургас вече е отворен.
Има разрушена пътна инфраструктура, наводнение домове и частни обекти. Всички нуждаещи са евакуирани, общинските служители и службите на МВР са на разположение.
Няма опасност към момента за скъсване на язовирни стени.
"Възможно е ново усложняване на ситуацията поради валежи, не предприемайте пътувания. Призоваваме да няма струпвания на хора около мостовете и наводнените участъци", заявяват от общинската администрация.
