Чудовищен потоп заля Царево, обявено е бедствено положение

Бедствено положение беише обявено в община Царево след заседание на Кризисния щаб. Местната власт даде препоръки към гражданите в региона като посъветва хората, живеещи до реки и водни обекти, да са нащрек, тъй като за последните пет часа са паднали 225 л кв./м дъжд.

„Ситуацията е критична, но няма място за паника. Няма застрашени хора и откъснати населени места”, каза в ефира на „Здравей, България” кметът Марин Киров. Имало е моменти, в които домакинства са останали без електричество, но повредите се отстраняват.

Евакуирани са хора, които се намират в ниските места на града. „Три домакинства от Царево са настанени в обновената сграда на пожарната служба, а хората от село Кости, което традиционно се наводнява заради реката, са в кметството”, посочи Киров.

Движението по ул. „Михаил Герджиков” се преустановява до нормализиране на обстановката. Обходна артерия до тогава е ул. „Бузлуджа”.

Установено е подкопаване на пътя за с. Изгрев, където падналото количество дъжд е над 410 л на квадратен метър. „Не предприемайте пътуване от и към тази посока, докато бъде направен обстоен оглед. Призоваваме да не се предприемат пътувания и от и до с.о. Арапя и к-г Нестинарка”, препоръчват от Община Царево.

По данни на директора на противопожарната служба към момента най-сериозна е обстановката в района на Крайморие, рибарското селище Ченгене скеле и хижа „Странджа”. Високопроходим автомобил на пожарната е изпратен към вилно селище Черниците, за да се прецени на място има ли нужда от евакуация на жителите.

„Има необходимост от евакуация, но мостът е леко пропаднал и високопроходимият пожарен автомобил не може да стигне до селището. Търсят се алтернативни маршрути. Има 4-5 застрашени души, които са в по-ниската част на вилното селище. Останалите са се качили на по-високи места. Нивото на водата в района е около метър”, подчерта инспектор Станислав Райчев от пожарната служба в Бургас.

Реката в село Кости е преляла и се е наложила евакуация на живущите в населеното място.

Днешният ден е неучебен ден за училищата и детските градини в общините Царево и Приморско. Социалният патронаж и детската млечна кухня няма да работят в петък и няма да се извършват доставки на храна. /NOVA