Юни догодина трябва да приключат ремонтите на всички 81 домове за стари хора

Гуцанов: В Монтана трябва да има нов дом заради застаряването на населението

03.10.2025 | 17:45 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

До 30 юни 2026 г. трябва да приключат ремонтите на всички 81 домове за стари хора, каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов на днешния парламентарен контрол.

Съгласно Закона за социалните услуги вече не се изграждат домове за стари хора, а е предвидено съществуващите да се реформират, отбеляза Гуцанов.

Монтана е една от областите, за които трябва да направим всичко възможно да има откриване на такъв дом заради застаряването на населението, както и защото има свободни места, които могат да бъдат финансирани от държавата.

Не може да открием безкрайно много домове, но Монтана е приоритет, каза министърът в отговор на въпрос относно възможностите на министерството за разкриване на нов дом за възрастни хора в област Монтана. (БТА)

