Юни догодина трябва да приключат ремонтите на всички 81 домове за стари хора

До 30 юни 2026 г. трябва да приключат ремонтите на всички 81 домове за стари хора, каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов на днешния парламентарен контрол.

Съгласно Закона за социалните услуги вече не се изграждат домове за стари хора, а е предвидено съществуващите да се реформират, отбеляза Гуцанов.

Монтана е една от областите, за които трябва да направим всичко възможно да има откриване на такъв дом заради застаряването на населението, както и защото има свободни места, които могат да бъдат финансирани от държавата.

Не може да открием безкрайно много домове, но Монтана е приоритет, каза министърът в отговор на въпрос относно възможностите на министерството за разкриване на нов дом за възрастни хора в област Монтана. (БТА)