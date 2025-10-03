Част от проходите остават затворени за почистваме

“Част от проходите остават затворени за почистване, въведени са временни ограничения на движението в участъци от автомагистралите”, каза пред журналисти комисар Мария Ботева, зам.-началник на отдел "Пътна Полиция" в Главна дирекция "Национална полиция”.

Остават затворени за почистване част от проходите или участъците от тях, които в едната или в другата посока на движение са били затворени, за да се отстранят паднали дървета или да се почисти снегът. Обстановката е твърде динамична.

Комисар Мария Ботева добавя, че от 16:00 ч. днес до 21:00 ч. на автомагистрала "Тракия" е ограничено движението на товарни автомобили над 12 тона с ремаркета, като целта е да се облекчи трафикът на леките автомобили.

“Предприети са всички необходими действия за премахване на препятствията, които затрудняват или са блокирали участъци от републиканската пътна мрежа, каза тя. Комисар Ботева апелира всички хора, които планират пътувания, да се информират. Продължава временната организация на движението с алтернативни маршрути в засегнатите участъци по Черноморието”, отбеляза Ботева и призова гражданите за търпение.