IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 90

Част от проходите остават затворени за почистваме

Ком. Ботева: Въведени са временни ограничения на магистралите

03.10.2025 | 18:09 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

“Част от проходите остават затворени за почистване, въведени са временни ограничения на движението в участъци от автомагистралите”, каза пред журналисти комисар Мария Ботева, зам.-началник на отдел "Пътна Полиция" в Главна дирекция "Национална полиция”. 

Остават затворени за почистване част от проходите или участъците от тях, които в едната или в другата посока на движение са били затворени, за да се отстранят паднали дървета или да се почисти снегът. Обстановката е твърде динамична. 

Комисар Мария Ботева добавя, че от 16:00 ч. днес до 21:00 ч. на автомагистрала "Тракия" е ограничено движението на товарни автомобили над 12 тона с ремаркета, като целта е да се облекчи трафикът на леките автомобили.

Свързани статии

“Предприети са всички необходими действия за премахване на препятствията, които затрудняват или са блокирали участъци от републиканската пътна мрежа, каза тя. Комисар Ботева апелира всички хора, които планират пътувания, да се информират. Продължава временната организация на движението с алтернативни маршрути в засегнатите участъци по Черноморието”, отбеляза Ботева и призова гражданите за търпение.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

магистрала проходи ограничения временни ограничения бедствено положение валежи наводнения
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem