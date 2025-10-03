В различни общини на Бургас, Монтана и Перник има въведено бедствено положение

Министерството на вътрешните работи свика извънреден щаб заради бедственото положение във връзка с усложнената метеорологична обстановка.. За.-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров обяви, че в три области - Бургас, Монтана и Перник, в различни общини, има въведено бедствено положение.

"Издирва се един човек, който е багерист, в района на Елените", съобщи още Тодоров. Той добави, че тази сутрин министърът на вътрешните работи Даниел Митов е свикал Оперативния щаб на МВР.

"Беше въведен в действие планът при бедствия по точка наводнения", каза още зам.-министърът.

Относно загиналия човек в курортно селище Елените Тодоров каза, че той се е намирал в една от сградите, бил е в подземно помещение на работното си място и не е бил уведомен за случващото се.

“Всички, които е трябвало, са се евакуирали навреме. Където е подадена информацията по BG-ALERT, системата е задействана, оказала е своето информационно влияние. Загиналият човек се е намирал в такова помещение, до което не е достигнала информацията, нещата са се случили много бързо”, обясни Тодоров.

"На Елените, където ситуацията е най-сложна, в четирите сгради в комплекса, който е най-пострадал, около 50 души са се качили на по-високи етажи, няма опасност за тях", каза още зам.-министърът.

Той добави, че вътрешният министър Даниел Митов пътува към Бургас.