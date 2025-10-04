IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ограничен достъп до Елените, обстановката в Бургас постепенно се нормализира

На място е изграден контролно-пропускателен пункт на полицията

04.10.2025 | 12:02 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Достъпът до ваканционно селище Елените остава ограничен, докато продължават повторният оглед и действията на компетентните институции, съобщиха от пресцентъра на Областната управа в Бургас.

Областният кризисен щаб призовава гражданите да се въздържат от пътуване към засегнатия район. На място е изграден контролно-пропускателен пункт на полицията.

Имуществото на евакуираните граждани се охранява от служители на реда, като безконтролен достъп до района не е разрешен.

От пресцентъра на МВР съобщиха, че оперативната обстановка на територията на област Бургас постепенно се нормализира. От министерството допълниха, че всичките им сили и средства в района оказват съдействие на местната власт за преодоляване на последствията в наводнените населени места.

За днес е обявен жълт код за опасно време в североизточната част на страната. Организирано е и наблюдение на водосбора в долните течения на реките Тунджа, Янтра и Марица.

Доброволци от Пловдив и Бургас пътуват към бедстващото ваканционно селище, за да се включат в разчистването, а също така и да окажат помощ на евакуираните, ако така е необходима.

Хора в риск няма, добавят от пресцентъра на МВР. Загинали са трима души, един от които граничен полицай с дългогодишен опит.

В област Бургас най-тежко остава положението в Царево, Свети Влас и ваканционно селище Елените. Евакуирани са 87 души, сред които 17 деца. Временно без електрозахранване бяха части от Созопол, село Лозенец и две населени места в община Карнобат. Бедствено положение беше обявено в общините Бургас, Царево и Несебър. За последните 24 часа системата BG-Alert е била активирана осем пъти. 

Областният управител на Бургас Владимир Крумов е отправил искане към Министерството на отбраната за осигуряване на допълнителни сили и средства от военни формирования за подпомагане на дейностите.

На терен продължават работа пет екипа на пожарната, 30 служители на МВР, представители на звеното "Отбрана и сигурност" към община Несебър и доброволци, които осигуряват пожарна безопасност, охрана на района и съдействие при спасителните дейности. Към момента няма нужда от повече доброволци, от община Несебър своевременно ще съобщят, ако възникне такава.

Към мястото пътуват още доброволци, мобилизирани са багери и самосвали, които да разчистват кал, клони и строителни материали. След това комисията към община Несебър ще започне да описва щетите. 

БЧК и община Несебър са подсигурили храна, одеяла и принадлежности от първа необходимост за евакуираните, днес ще им бъдат осигурени и сухи пакети с храна. Хората са настанени в хотелски комплекси, а някои от тях - в кметството на Свети Влас.

Директорът на бургаската пожарна комисар Николай Николаев съобщи, че едно семейство, което е отказало да бъде евакуирано от Елените, днес е поискало храна. Екипите на пожарната ще направят всичко възможно да стигнат до хората и да ги убедят да се евакуират.

 

Тагове:

Бургас Елените ограничен достъп криза природно бедствие наводнение евакуирани бедствено положение
