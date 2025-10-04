IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Електроподаването в Елените остава преустановено

Обстановката в област Бургас постепенно се нормализира

04.10.2025 | 09:15 ч.
БГНЕС

Електроподаването във вилно селище Елените остава преустановено, съобщиха от пресцентъра на областната управа в Бургас. По време на оперативния щаб, който ще заседава след час, ще се начертаят действията, които предстои да започнат по-късно днес.

Обстановката в област Бургас постепенно се нормализира. През изминалата нощ на терен в Елените останаха екипи на "Пожарна безопасност и защита на населението", полицията и жандармерията.

Кметът на Свети Влас Иван Николов заяви, че през пункта на Българския червен кръст, разположен в кметството, са преминали около 110 души, евакуирани от наводнения район. Оказвана е първа долекарска помощ, други са получили психологическа подкрепа.

По първоначални данни общият брой на евакуираните е над 200. Всички лица са настанени в хотелски комплекси в района.

През изминалото денонощие няма подадени сигнали за бедстващи на спешния телефон 112.

Елените електрозахранване народнение евакуирани БЧК
