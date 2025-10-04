IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Описват щетите в “Елените”, за да се пристъпи към възстановяване

Няма хора в опасност, на евакуираните им е оказана долекарска помощ

04.10.2025 | 07:10 ч. 1
БГНЕС

След опустошителния порой, който падна вчера в района на Бургас, сега предстои внимателно описване на щетите във вилното селище “Елените”, което е най-пострадало от бедствието. Ще бъдат предприети действия за възстановяване, съобщиха от Областна управа-Бургас. 

На изведените хора от "Елените" е оказана логистична и психологическа подкрепа, както и първа долекарска помощ. Не се предвижда евакуираните да останат извън домовете си повече от 24 часа. 

Няма хора в опасност

Екипи на полицията и на Пожарна безопасност и защита на населението ще останат на място през цялата нощ, за да гарантират сигурността на хората и да следят обстановката.

По данни на Националният институт по метеорология и хидрология се очакват нови валежи, но те ще са с по-нисък интензитет.

Жертвите на наводнението са три.

