Описват щетите в “Елените”, за да се пристъпи към възстановяване

След опустошителния порой, който падна вчера в района на Бургас, сега предстои внимателно описване на щетите във вилното селище “Елените”, което е най-пострадало от бедствието. Ще бъдат предприети действия за възстановяване, съобщиха от Областна управа-Бургас.

На изведените хора от "Елените" е оказана логистична и психологическа подкрепа, както и първа долекарска помощ. Не се предвижда евакуираните да останат извън домовете си повече от 24 часа.

Няма хора в опасност

Екипи на полицията и на Пожарна безопасност и защита на населението ще останат на място през цялата нощ, за да гарантират сигурността на хората и да следят обстановката.

По данни на Националният институт по метеорология и хидрология се очакват нови валежи, но те ще са с по-нисък интензитет.

Жертвите на наводнението са три.