Полиция блокира плажа на златотърсачите в Царево

Царево осъмна под засилено полицейско присъствие, след като новината за изчезнал сейф с 2 милиона лева и златни кюлчета предизвика „златна треска" по Южното Черноморие. Властите въведоха строги ограничения за достъп до плажовете, които бяха обявени за забранена зона, за да се овладее напливът от хора, тръгнали в търсене на бързо богатство.

Още от ранните часове на деня на всички входове към града са изградени контролно-пропускателни пунктове. Полицията щателно проверява всеки автомобил и не допуска влизане на лица без основателна причина за пребиваване в района. Мерките целят да спрат тълпите от иманяри, които през последните дни буквално „заляха" плажа.

Достъп до плажа имат само собствениците на сейфа, на място има и багер Снимка: Фейсбук/ Иван Янев

На самата ивица, където се предполага, че морето е изхвърлило или разбило сейфа, е разположен втори контролен периметър. Патрулиращи служители охраняват района и не позволяват достъп на никого, освен на участващите в официалното издирване.

Единствено собствениците на изгубеното съкровище, техни близки и специално нает екип имат право да претърсват района. В мащабната операция са включени тежка техника, включително багер, който пресява тонове пясък и тиня, както и екип от професионални водолази, които изследват морското дъно в близост до брега.

Напрежението се покачва с всеки изминал час, а надеждата бавно отстъпва място на отчаянието. Появи се неофициална информация, че сред отломките са открити документи, принадлежащи на собствениците. Този факт засилва опасенията, че сейфът не е издържал на мощта на вълните и се е разбил, разпръсквайки съдържанието си – пачки с пари и златни кюлчета – из морската вода.

"Ако намерят само металната кутия, това ще е краят на надеждата. Ще знаят със сигурност, че всичко е загубено", коментира пред БГНЕС местен жител, наблюдавал от разстояние трескавите усилия.

Към момента остава неясно докога ще продължи полицейската блокада на плажа. От органите на реда отказват официален коментар, но е видно, че мерките ще останат в сила, докато операцията по издирването не приключи. Сагата с изчезналите милиони в Царево продължава да държи в напрежение цяла България, превръщайки се в съвременна приказка за изгубено съкровище, късмет и разочарование.