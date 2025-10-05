Стара Загора празнува - 146 години след възкресението от пепелта

Днес Стара Загора отбелязва своя празник. Точно преди 146 години, след жестокото опожаряване по време на Руско-турската освободителна война, при което са избити над 14 000 жители на града и околните села, Стара Загора възкръсва от пепелта и започва новия си живот. Днес градът си спомни за хората положили основите с първия камък.

Празникът започна с молебен, отслужен от Старозагорския митрополит Киприан в катедралния храм "Св. Николай".

"Всяка година, когато настъпи 5-ти октомври, Стара Загора отново засиява в светлината на своята памет и вяра. Това е денят, в който си припомняме не само възраждането на нашия град след пепелищата на трагедията, но и непоколебимия дух на хората, които положиха основите на новото му бъдеще. Тук, на тази свята земя в този свят храм, история и надежда се преплитат в единна нишка, която води поколенията напред", заяви Киприан.

В зала "П. Р. Славейков" по време на тържественото заседание на Общинския съвет беше представена книгата алманах "Първи сред равни", в която се разказват историите на всички председатели на местния парламент.

Кулминацията на тържествата, които запачнаха още от събота, беше на площада.

По традиция символичният ключ на града беше предаден на кмета на Млада Загора, който управлява в празничния ден - десетокласникът от ПГЕ "Джон Атанасов" Иван Байков. А вечерта концерт ще изнесе легендарната Лили Иванова - напълно безплатно за всички жители на града.

Вижте всичко за празника в Стара Загора в репортажа на телевизия Bulgaria ON AIR