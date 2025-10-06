Какви са опасностите за децата в онлайн пространството?

Днешните деца започват живота си в технологична среда и свикват с дигиталните платформи и устройства още от най-ранна възраст. Често те не знаят достатъчно за проблемите и заплахите в пространството.

"Дигиталната грамотност става все по-нашумяла в ежедневието на децата. Изкуственият интелект (AI) става ефективна част от нашето ежедневие. Дигитален тормоз е всичко, което може да се случи на едно дете в дигиталното пространство", каза в "България сутрин" Николай Цонев от школа за програмиране.

Отношенията между родителите и децата са ключови

Той подчерта значението на хармонията в общуването между родител и дете. Връзката трябва да е силна, за да виждат родителите, когато нещо не е наред, а детето да сподели на родителя и да потърси помощ, ако нещо му се е случило.

"Децата трябва да имат смислено и безопасно общуване и работа с дигиталните устройства. Родителят трябва да постави тези граници. Когато искаме детето да придобие умения в дигиталния свят, това се развива с времето. Родителите и учителите играят роля, добрият пример играе роля. Това трябва да се показва. Смислено трябва да се използват устройствата", посочи Цонев пред Bulgaria ON AIR.

Трябва да има осъзнатост

Трябва да покажем капаните на децата и те да имат с кого да споделят, тъй като кибертормозът може да остави трайни следи, ако не бъде адресиран правилно, стана ясно още от думите на госта.

Експертът отбеляза, че децата трябва да бъдат осъзнати каква информация споделят онлайн, както и да имат високи стандарти за паролите.

Цонев добави, че децата имат все повече осъзнатост по темата, но трябва да продължим, защото това не е еднократно действие.

Тенденцията е, че с увеличаването на дигиталното около нас стават все повече случаите на кибертормоз и деца, които имат нужда от помощ, предупреди той.